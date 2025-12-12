川普戰略報告「組隊壓制共軍」　黃暐瀚曝：要求日韓承擔更多責任

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人黃暐瀚昨（11日）表示，美國新版國安戰略報告指出，要在第一島鏈組隊壓制共軍的威脅，美國不能也不應該獨自承擔這項任務，川普總統要求日本、韓國、澳洲與印度承擔更多責任，增加國防開支，黃暐瀚認為，若各國一起加入打造強力軍事力量，結果將是「壓制解放軍，台海無戰事」。

黃暐瀚表示，他看到有些網友拿美國五角大廈的密件在說，美國打不過中共，但他想善意提醒這些看來相當樂見中共軍力強盛的網友們，這份密件是美國國防部去年完成的報告，內容評估共軍正在崛起，美軍恐怕已無「單獨壓制力」。

黃暐瀚說明，正因為如此，所以今年2025的國安戰略報告，才更強調第一島鏈各國，包括日本、韓國、台灣、印度等國，皆必須一起提高軍費，共組一支更強的隊伍，壓制潛在的威脅，不是嗎？

黃暐瀚進一步說明，仔細看完國安戰略報告就知道，美方態度是「台灣很重要」、「美國不能失去南海航道」、「組隊一起壓制潛在威脅」，就像美國隊長從九頭蛇一路打到薩諾斯，組隊繼續打，不代表放棄，差別之大，不可不察。

此外，黃暐瀚指出，美國國安戰略報告出來之後，台灣各界有很多不同的解讀，有關台灣的部分共一頁半，內容提及台灣在半導體領域佔據主導地位，戰略上可直通第二島鏈，將東北亞和東南亞分成兩區。

黃暐瀚還點出，該報告提到，全球有三分之一的航運必須經過南海，這對美國經濟非常重要，因此，維持軍事優勢，遏制因台灣所引發的衝突，是當務之急。

黃暐瀚說，美國不支持任何一方單方面改變台海現狀，而且還要建立一支能夠抵禦第一島鏈遭受任何地區侵略的軍隊，美國不能也不應該獨自承擔這項任務。

黃暐瀚強調，美國認為，盟友們必須加大軍事的投入，履行承諾，為集體防禦做出更多努力，南海不可被「潛在的敵對勢力」控制，不管是收通行費或關閉航道都將損害美國利益。

關於美國要盟友們加大軍事投入的部分，黃暐瀚直指，川普總統堅持要求日本、韓國、澳洲與印度承擔更多責任，增加國防開支、威懾對手、保護第一島鏈。

最後，黃暐瀚表示，若第一島鏈的各國，一起加入打造強力軍事力量，以有效嚇阻會奪取這片海域的中國，結果將是「壓制解放軍，台海無戰事」，這對台灣怎麼會是不好的戰略報告，簡直好到，要說謝謝。