　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

未滿18歲慎入！　陸抗日電影《731》刻意挑在918事變週年上映

▲《731》挑在918事變週年上映。（圖／翻攝自微博）

 ▲《731》挑在918事變週年上映。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸拍攝的抗日電影《731》於18日上映，而剛好這天是「九一八事變」94週年，上映首日的最早排片為9點18分場。該部電影內容描述，日軍731部隊在二戰期間，如何對戰俘進行人體實驗，由於為了貼近歷史，電影中出現不少血腥畫面，片商多次提醒大眾，未滿18歲謹慎斟酌後觀賞。

據《新聞晨報》報導，電影《731》由趙林山執導，姜武、王志文、李乃文、孫茜等實力演員聯袂出演，聚焦侵華日軍第七三一部隊犯下的反人類罪行，透過戰爭洪流中平民的視角，既揭露了侵華日軍的暴虐本性，也展現了小人物在絕境中的覺醒。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲▼因中國電影市場無分級制度，故片商多次宣導未成年慎入。（圖／翻攝自微博）

▲▼因中國電影市場無分級制度，故片商多次宣導未成年慎入。（圖／翻攝自微博）

燈塔專業版數據指出，截至9月17日，《731》首日（9月18日）預售場次已超23.6萬場，超過《復仇者聯盟4：終局之戰》，成為中國影史上映首日場次冠軍，同時也是今年春節突破後，首部預售票房映1億元（人民幣，下同）的電影。

貓眼平台顯示，電影《731》的「想看數」日前突破446.86萬，超越4年前上映的電影《唐人街探案3》，刷新該平台「想看數」紀錄。本片9月17日在哈爾濱首映，將於9月18日正式上映，目前大盤首日排片近7成。截至9月17日18時30分，本片票房（含預售）1.43億元。

▲▼《731》挑在918事變週年上映。（圖／翻攝自微博）

▲《731》上映年剛好也是抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。（圖／翻攝自微博）

《731》為何能有這樣高的映前熱度？上海影城行銷經理楊斌表示，記得該片曾在宣傳中打出「7月31日全球預映」的口號，但遲遲未正式定檔，吊足了影迷期待，「暑期檔時，就有很多影迷打電話來詢問這部影片，正式定檔9月18日後，又有不少人打電話來確認。」

報導指出，《731》從劇本創作到落地拍攝歷時11年，導演趙林山曾花費五六年時間深入日本取證。在日本千葉縣石井四郎老家取證時，他聽到其親屬說，「挨打的人都忘記了，打的人還要記住嗎？」當時他覺得又被侵略了一次。他表示，「731最開始是一個人的記憶，到一群人的記憶，從一個城市的記憶到一個國家的記憶，未來我們一定要讓它成為全世界的記憶」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：以下影片內含血腥畫面，請慎入。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／騎士切換車道　遭後方追撞慘死
直擊／車撞斷腳也要排iPhone 17！　台灣大頭香哥現身
普吉島飯店驚見「26歲裸女屍」　疑2男1女激戰出人命
公館圓環施工大塞車引眾怒！　北市府：將裁處廠商
忠孝東路嚴重車禍！公車撞飛騎士　驚悚畫面曝
「停砍公教年金」排第一法案！　傅崐萁曝白態度：藍以多一票險勝
正妹拒陪睡被暴打！　他曝弘大夜店恐怖一幕
iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」
快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

未滿18歲慎入！　陸抗日電影《731》刻意挑在918事變週年上映

陸倡議建立「國際反詐聯盟」　打擊電信網路詐騙

三幼童躺坐地鐵站口無人陪　可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

首例氫負離子原型電池來了　陸科學家開發成果登《自然》期刊

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛　14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

4名中國人綁柱等死　「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：台灣屬於中國歷史和法理事實不容置疑

書記戴廣西產「AI眼鏡」致詞　自曝：講稿就在我的眼鏡裡

飯店偷拍猖獗！數百人線上圍觀　全家人都受害

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

未滿18歲慎入！　陸抗日電影《731》刻意挑在918事變週年上映

陸倡議建立「國際反詐聯盟」　打擊電信網路詐騙

三幼童躺坐地鐵站口無人陪　可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

首例氫負離子原型電池來了　陸科學家開發成果登《自然》期刊

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛　14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

4名中國人綁柱等死　「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：台灣屬於中國歷史和法理事實不容置疑

書記戴廣西產「AI眼鏡」致詞　自曝：講稿就在我的眼鏡裡

飯店偷拍猖獗！數百人線上圍觀　全家人都受害

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

雷納德的快艇生涯將告終？　前隊內職員：已不再以他為建隊核心

【拍個照惹到牠】鵝大暴走突襲少女！腿直接瘀青一大片

大陸熱門新聞

數百人線上圍觀偷拍飯店　全家人都受害

陸女網紅撞臉劉亦菲！卻因帳號名字被酸爆

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程 破解世紀難題

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

三幼童躺坐地鐵站口無人陪 可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

4名中國人綁柱等死 「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

情侶住飯店「嘿咻遭偷拍」　竟收陌生訊息勒索：真的好騷

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

三隻羊官方親回「小楊哥」回歸進度

更多熱門

相關新聞

4名中國人綁柱等死 「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

4名中國人綁柱等死 「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

「九一八事變」今（2025）年適逢94週年，撫順戰犯管理所舊址陳列館近日揭露一份戰犯自供，再次呈現日本關東軍第731部隊犯下的反人類罪行。第162支隊少佐榊原秀夫親口承認，1945年4月在黑龍江安達縣演習場，參與以轟炸機投擲裝有炭疽菌的陶器炸彈，將4名被綁於柱上的中國人民活生生用作實驗，並目睹受害者在無生還可能的情況下慘死。

AIT指北京扭曲二戰文件　黃重諺：中國用穿越劇決定什麼叫抗戰

AIT指北京扭曲二戰文件　黃重諺：中國用穿越劇決定什麼叫抗戰

九一八前夕　日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

九一八前夕　日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

AIT稱二戰文件未決定台政治地位　蕭旭岑轟：把台灣的安全推向險境

AIT稱二戰文件未決定台政治地位　蕭旭岑轟：把台灣的安全推向險境

關鍵字：

抗日電影731部隊二戰日軍侵華九一八事變

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

快訊／王柏傑反擊了！

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面