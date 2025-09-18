未滿18歲慎入！　陸抗日電影《731》刻意挑在918事變週年上映

▲《731》挑在918事變週年上映。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸拍攝的抗日電影《731》於18日上映，而剛好這天是「九一八事變」94週年，上映首日的最早排片為9點18分場。該部電影內容描述，日軍731部隊在二戰期間，如何對戰俘進行人體實驗，由於為了貼近歷史，電影中出現不少血腥畫面，片商多次提醒大眾，未滿18歲謹慎斟酌後觀賞。

據《新聞晨報》報導，電影《731》由趙林山執導，姜武、王志文、李乃文、孫茜等實力演員聯袂出演，聚焦侵華日軍第七三一部隊犯下的反人類罪行，透過戰爭洪流中平民的視角，既揭露了侵華日軍的暴虐本性，也展現了小人物在絕境中的覺醒。

▲▼因中國電影市場無分級制度，故片商多次宣導未成年慎入。（圖／翻攝自微博）

燈塔專業版數據指出，截至9月17日，《731》首日（9月18日）預售場次已超23.6萬場，超過《復仇者聯盟4：終局之戰》，成為中國影史上映首日場次冠軍，同時也是今年春節突破後，首部預售票房映1億元（人民幣，下同）的電影。

貓眼平台顯示，電影《731》的「想看數」日前突破446.86萬，超越4年前上映的電影《唐人街探案3》，刷新該平台「想看數」紀錄。本片9月17日在哈爾濱首映，將於9月18日正式上映，目前大盤首日排片近7成。截至9月17日18時30分，本片票房（含預售）1.43億元。

▲《731》上映年剛好也是抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。（圖／翻攝自微博）

《731》為何能有這樣高的映前熱度？上海影城行銷經理楊斌表示，記得該片曾在宣傳中打出「7月31日全球預映」的口號，但遲遲未正式定檔，吊足了影迷期待，「暑期檔時，就有很多影迷打電話來詢問這部影片，正式定檔9月18日後，又有不少人打電話來確認。」

報導指出，《731》從劇本創作到落地拍攝歷時11年，導演趙林山曾花費五六年時間深入日本取證。在日本千葉縣石井四郎老家取證時，他聽到其親屬說，「挨打的人都忘記了，打的人還要記住嗎？」當時他覺得又被侵略了一次。他表示，「731最開始是一個人的記憶，到一群人的記憶，從一個城市的記憶到一個國家的記憶，未來我們一定要讓它成為全世界的記憶」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：以下影片內含血腥畫面，請慎入。