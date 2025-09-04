　
政治

AIT介紹「飛虎隊」成員版五香乖乖　直呼彰顯夥伴合作精神

▲▼美國在台協會分享一款由台灣的國防部與乖乖聯名的商品，是飛虎隊成員塞門的版本，認為這彰顯了合作夥伴精神。（圖／美國在台協會）

▲美國在台協會分享一款由台灣的國防部與乖乖聯名的商品，是飛虎隊成員塞門的版本，認為這彰顯了合作夥伴精神。（圖／美國在台協會）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）4日透過社群分享了台灣的國防部與乖乖合作發行的聯名商品。AIT表示，其中一款是以前「飛虎隊」成員塞門（Jerome Simon）為主角的五香乖乖，並強調這彰顯夥伴合作精神，必須銘記飛虎隊的故事，以凸顯印太地區未來緊密相連，共享和平穩定、繁榮與安全。

適逢二戰結束80年，北京是以反法西斯抗戰勝利80年為敘事主調，並邀集俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與伊朗總統等威權國領袖齊聚；而在民主陣營的敘事主調，則是聚焦於終戰80年，以結束二戰紀念和平來警醒後人。

在北京昨日（3）結束盛大的閱兵儀式，大秀軍事肌肉之後，美國在台協會處長谷立言則透過社群媒體發文，提及飛虎隊是由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義的歷史，強調「他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結」。

接著，美國在台協會今日（4）再次發文，分享台灣的國防部和乖乖發行的聯名商品，其中一款是飛虎隊成員塞門（Jerome Simon）為主角的五香乖乖。

美國在台協會表示，以塞門肖像為包裝主題，彰顯夥伴合作精神，在紀念二戰結束80周年之際，以及今後的每一天，都必須銘記飛虎隊的故事，這些故事凸顯了，在印太地區的未來緊密相連，並共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。

09/03 全台詐欺最新數據

快訊／新青安重大鬆綁！　營建股11檔飆漲停
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

AIT介紹「飛虎隊」成員版五香乖乖　直呼彰顯夥伴合作精神

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

適逢台灣的93軍人節，北京舉行大規模的二次抗戰勝利80周年紀念閱兵活動，大秀軍武肌肉。對此，美國在台協會（AIT）晚間也透過社群發文，提及飛虎隊是由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義的歷史，強調「他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結」。

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

賴諾國防預算占GDP5％　她質疑增加的8000億哪來？

賴諾國防預算占GDP5％　她質疑增加的8000億哪來？

美台合作飛虎隊乖乖聯名商品國防部

