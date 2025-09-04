AIT介紹「飛虎隊」成員版五香乖乖　直呼彰顯夥伴合作精神

▲美國在台協會分享一款由台灣的國防部與乖乖聯名的商品，是飛虎隊成員塞門的版本，認為這彰顯了合作夥伴精神。（圖／美國在台協會）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）4日透過社群分享了台灣的國防部與乖乖合作發行的聯名商品。AIT表示，其中一款是以前「飛虎隊」成員塞門（Jerome Simon）為主角的五香乖乖，並強調這彰顯夥伴合作精神，必須銘記飛虎隊的故事，以凸顯印太地區未來緊密相連，共享和平穩定、繁榮與安全。

適逢二戰結束80年，北京是以反法西斯抗戰勝利80年為敘事主調，並邀集俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與伊朗總統等威權國領袖齊聚；而在民主陣營的敘事主調，則是聚焦於終戰80年，以結束二戰紀念和平來警醒後人。

在北京昨日（3）結束盛大的閱兵儀式，大秀軍事肌肉之後，美國在台協會處長谷立言則透過社群媒體發文，提及飛虎隊是由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義的歷史，強調「他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結」。

接著，美國在台協會今日（4）再次發文，分享台灣的國防部和乖乖發行的聯名商品，其中一款是飛虎隊成員塞門（Jerome Simon）為主角的五香乖乖。

美國在台協會表示，以塞門肖像為包裝主題，彰顯夥伴合作精神，在紀念二戰結束80周年之際，以及今後的每一天，都必須銘記飛虎隊的故事，這些故事凸顯了，在印太地區的未來緊密相連，並共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。