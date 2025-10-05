高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

▲高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」新制。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」新制，旅客在車廂內使用手機等3C裝置須使用耳機，有通話需求得移至車廂玄關處，初期有3個月勸導期，12月23日後不配合可拒載，針對嬰幼童則採安撫措施，高鐵董事長史哲透露，為了「寧靜車廂」，高鐵已「備戰」每節車廂都準備「乖乖」零食，協助安撫孩童。

高鐵「寧靜車廂」措施上路半個月，據了解，車廂內旅客公然播放影片、大聲通話等情況已減少，若有手機通話情況遭列車長勸導，也會配合結束通話或移至玄關，目前尚未遇過勸導不聽情況。

由於高鐵「寧靜車廂」措施主要針對3C產品使用，對於嬰幼童哭吵鬧等特殊情況，將採安撫措施，台灣高鐵董事長史哲透露，高鐵為了推動「寧靜車廂」，也已備戰準備好「乖乖」，每節車廂都有，若有需要，列車長將送出「乖乖」協助安撫孩童。

據了解，高鐵過去遇到車上孩童需要安撫時，列車長或服勤員常以貼紙、零食等方式協助。因應「寧靜車廂」措施，高鐵董事長史哲特別指示準備「乖乖」作為安撫小物。該措施上路半個月以來，雖陸續贈出「乖乖」，但尚未統計實際數量，整體上多數旅客均能配合「寧靜車廂」規定。

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守，盼旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音量的乘車文化。

高鐵也強調，新制針對的是手機外放、影片觀賞未戴耳機，或在車廂內大聲用手機通電話等狀況，對於嬰幼童或因疾病影響自主行為的旅客，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要之協助，寧靜車廂可兼顧親子友善。