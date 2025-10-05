　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」新制。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」新制，旅客在車廂內使用手機等3C裝置須使用耳機，有通話需求得移至車廂玄關處，初期有3個月勸導期，12月23日後不配合可拒載，針對嬰幼童則採安撫措施，高鐵董事長史哲透露，為了「寧靜車廂」，高鐵已「備戰」每節車廂都準備「乖乖」零食，協助安撫孩童。

高鐵「寧靜車廂」措施上路半個月，據了解，車廂內旅客公然播放影片、大聲通話等情況已減少，若有手機通話情況遭列車長勸導，也會配合結束通話或移至玄關，目前尚未遇過勸導不聽情況。

由於高鐵「寧靜車廂」措施主要針對3C產品使用，對於嬰幼童哭吵鬧等特殊情況，將採安撫措施，台灣高鐵董事長史哲透露，高鐵為了推動「寧靜車廂」，也已備戰準備好「乖乖」，每節車廂都有，若有需要，列車長將送出「乖乖」協助安撫孩童。

據了解，高鐵過去遇到車上孩童需要安撫時，列車長或服勤員常以貼紙、零食等方式協助。因應「寧靜車廂」措施，高鐵董事長史哲特別指示準備「乖乖」作為安撫小物。該措施上路半個月以來，雖陸續贈出「乖乖」，但尚未統計實際數量，整體上多數旅客均能配合「寧靜車廂」規定。

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守，盼旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音量的乘車文化。

高鐵也強調，新制針對的是手機外放、影片觀賞未戴耳機，或在車廂內大聲用手機通電話等狀況，對於嬰幼童或因疾病影響自主行為的旅客，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要之協助，寧靜車廂可兼顧親子友善。

10/04 全台詐欺最新數據

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　急喊話：收假分散搭乘

疏運首日高鐵運量「創中秋南下新高」　急喊話：收假分散搭乘

昨天(3日)為中秋連假疏運首日，高鐵旅運人次達32萬3千餘人次，更創下中秋南下歷史新高，台灣高鐵董事長史哲昨晚才稱「10月6日收假日是壓力最大的一天」，上看35.1萬人次挑戰史上新高，但由於昨天南下出現同期新高，加劇下周一收假日人潮壓力，高鐵公司今疾呼分散收假搭乘時間，別集中最後一天。

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

雙鐵中秋疏運544.9萬人次　高鐵收假日「恐擠35.1萬人次」創紀錄

雙鐵中秋疏運544.9萬人次　高鐵收假日「恐擠35.1萬人次」創紀錄

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

婦遭休旅車壓車底8人抬不動　堆高機神救援

婦遭休旅車壓車底8人抬不動　堆高機神救援

高鐵寧靜車廂安撫孩童嬰幼童乖乖乘車文化史哲

