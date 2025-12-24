故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

▲故宮維安升級，也透露「翠玉白菜」歸隊時間。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

北捷及中山商圈發生隨機攻擊事件後，國立故宮博物院也將維安再升級，今（24）日故宮院長蕭宗煌說明，民眾進館參觀原先就有安檢門，且大包包都會檢查，如今還會加強警犬、維安人員巡視，希望大眾安心參訪。副院長余佩瑾也透露，目前在捷克展出的「翠玉白菜」，預計春節就會「滿血歸隊」在北院展出。

▲故宮院長蕭宗煌分享維安升級措施。（圖／記者林育綾攝）

故宮院長蕭宗煌提到，上周五19日傍晚北捷、中山商圈發生隨機攻擊案時，當時故宮已經是閉館時間，不過針對館內維安，後續也啟動升級措施。由於到故宮參觀展覽時，入館就有安檢門，嚴禁攜帶易燃液體、腐蝕性液體、煙火產品、壓縮氣體、尖銳器械等物品進入展場。

蕭宗煌也說，針對入場參觀者的隨身物品，只要是大包包，也都會加強進行安全檢查；而警犬、維安人員的巡視頻率也會增加，從安檢到防護都顧及，請民眾安心到故宮參訪。

▲人氣國寶「翠玉白菜」，預計春節回到北院亮相。（圖／記者林育綾攝）

副院長余佩瑾也分享，目前在捷克展出的人氣國寶「翠玉白菜」，預計春節前就會回到故宮北院，2月14日至2月22日期間會在北院302陳列室展出。而代班的「白菜家族」兩位姐妹，〈翠玉小白菜〉、〈翠玉白菜花插〉到時就會回歸庫房。

▲「翠玉白菜」目前在捷克國家博物館的《故宮文物百選及其故事》特展展出。（圖／記者林育綾攝）

「翠玉白菜」目前在捷克國家博物館的《故宮文物百選及其故事》特展，展至12月31日，由於先前故宮曾接獲電子恐嚇郵件，指出若不撤展可能遭遇恐攻。故宮當時隨即與捷方保持聯繫，加強安全維護，捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）也承諾在展期結束後，將會親自押運，護送文物安全回台。

余佩瑾說明，為了保障「翠玉白菜」等文物的安全，回台的確切日期保密，無法對外透露，不過文物在出入境都需要嚴謹的手續，回國後也要經過檢驗等程序，因此目前能保證的是，農曆春節時一定能在大眾眼前亮相。

▼故宮院長蕭宗煌（左）、副院長余佩瑾（右）分享故宮針對文物保護措施。（圖／記者林育綾攝）