政治 政治焦點 國會直播 專題報導

妻曾被迫登載「中國台灣」日議員積極修法　林佳龍致謝：台灣就是台灣

▲▼外交部長林佳龍致贈「玉山單一麥芽威士忌」予瀧波宏文議員。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍致贈「玉山單一麥芽威士忌」予「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（22日）於外交部接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文及其夫人，並與瀧波宏文率領的「TY會」訪團成員就推展台日第三國合作、防災、經貿合作等議題交換意見。林佳龍指出，瀧波宏文的夫人在結婚時，國籍被迫登載為「中國台灣省」，瀧波宏文因此積極推動修法。林佳龍對此表達感謝，「台灣就是台灣」，這不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重。

林佳龍表示，瀧波宏文今年9月曾以農林水產副大臣身分訪台，成為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一，以具體行動展現其對台灣的重視與深厚情誼。瀧波宏文此次再度訪台，率領包括參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏等「TY會」成員一同來訪。

期盼日本發揮領導力儘快展開我國入會談判工作

林佳龍表示，台日同處第一島鏈重要位置，共同面對來自中國壓力，不僅在安全上關係密切，也是堅實的經貿夥伴，雙方產業結構互補，期盼未來攜手合作共同協助第三國發展。另台日共同面臨天然災害的挑戰，可強化雙方在防災領域的合作，以強化彼此的社會韌性。

就台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事，林佳龍指出，台灣符合CPTPP入會標準，期盼日本持續發揮領導力，協助儘快展開我國入會談判工作，共創區域榮景。

▲▼外交部長林佳龍（右）與瀧波宏文參議員（左）一行交換意見。（圖／外交部提供）

林佳龍提到，「TY 會」由瀧波宏文與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，亦巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」，多年來持續以實際行動推動台日各項合作與交流。

林佳龍進一步說明，瀧波宏文與台灣的連結不僅止於理念，更源自家庭。瀧波宏文夫人為土生土長的台灣人，過去兩人在日本登記結婚時，夫人國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公平，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法過程中發揮關鍵影響力。

林佳龍強調，瀧波宏文始終以務實方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也反映其家庭對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。他並向瀧波宏文表達感謝，指出「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

林佳龍也感謝小林一大對其積極走訪各國、拓展台灣國際空間努力的肯定。雙方並就深化台日關係交換意見，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木大地十分期待推動台日游泳交流，而曾以自行車環台的宮本和宏，則分享以自行車觀光促進地方創生與振興地方經濟的經驗。

林佳龍最後表示，衷心感謝瀧波宏文、小林一大、鈴木大地及宮本和宏4位參議員真心熱愛台灣，從不同領域、以不同的行動支持台灣，為台日友好關係注入更多活力，一同深愛台灣、共同守護台日情誼。

「TY會」是日本參議院友台組織之一，每年定期組團訪台，推動「TY會」成員對台灣政經現況的理解。

▲▼外交部長林佳龍（右三）與「日本參議院TY會台灣訪問團」合影。（圖／外交部提供）

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

瀧波宏文外交部台灣女婿日本林佳龍台日友好

