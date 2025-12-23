官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

媒體報導，有官員指出，若被列為「懲獨」對象，不建議前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，否則可能被引渡回中國。對此，外交部發言人蕭光偉今（23日）表示，中國對台灣沒有任何管轄權，外交部一向重視國人的海外人身安全，並且持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

《自由時報》報導，對於中共的跨境鎮壓，有官員指出，政府有與國際組織合作反制，要求各國不能配合中國全球通緝的行徑。不過，他也提到，與中國極度友好或不文明國家都不建議前往，若被列為「懲獨」對象，到寮國、柬埔寨、白俄羅斯這三國，可能被引渡回中國，中國甚至可能直接在這幾國進行抓捕，將人押回中國受審。

對此，外交部發言人蕭光偉今（23日）於外交部「單位主管例行新聞說明會」上表示，外交部一向重視國人的海外人身安全，並且持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

蕭光偉指出，針對部分國家可能涉及與中國進行跨國合作執法的情形，外交部持續收集相關資訊，並和理念相近國家保持溝通。目前對於寮國的旅遊警示部分，是依照整體的安全情勢以及國人的風險綜合評估、考慮是不是要調整，也會視整體的趨勢發展來適時檢討，有必要的話再做公告。

蕭光偉也說，外交部必須強調，台灣作為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣並沒有任何的管轄權。所謂跨國鎮壓部分，外交部必須要說明，中國對我國人施加所謂跨國鎮壓的威脅，政府除了與國際社會加強反制合作外，外交部也與各個外館持續地密切關注可能的情況，強化外館的緊急應變機制，也與政府其他部門協力合作。

蕭光偉強調，外交部會持續向國人宣導提醒注意，並共同防範杜絕這一類中方無知、粗暴且挑戰國際秩序的不法行徑，也會持續和各個部會共同來維護國人的人權還有權益。