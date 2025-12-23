南非逼我駐處遷館案最新進度　外交部：我方提議明年1月實體協商

▲外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府無視與我國1997年簽署的協議，去年10月要求我駐處遷離首都，並逕自更名等。經濟部今年9月曾一度對南非祭出晶片制裁，不過因我方收到南非請求協商的訊息而暫停。針對相關進展，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23日）說明，南非外交部於今年9月主動來函提出11月協商的請求，但我方考量到G20峰會時間，提議延至明年1月協商，但南非政府還在考慮中，地點、官員層級也在交涉中。

外交部長林佳龍10月16日曾於立法院指出，南非已就1997年雙邊關係協議提出新版本，外交部請律師研議，正進行通盤評估中，不過部分內容我方仍認為不妥。

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23日）於外交部「單位主管例行新聞說明會」進一步說明，南非外交部今年9月主動且正式對我方提出協商請求，當時也建議在今年11月進行實體會議的協商。

顏嘉良表示，我方考慮11月適逢G20峰會在南非舉行，因此建議將時間調整至明年1月，南非外交部目前還在考慮中，我外交部會持續與南非政府交涉，期待明年能在對等且有尊嚴前提下進行雙邊協商。

至於明年協商層級，顏嘉良說，剛才講到的是時間而已，當然還牽掣到地點和主談人的官員層級，這部分雙方目前尚無共識，還在持續交涉。