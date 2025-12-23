　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南非逼我駐處遷館案最新進度　外交部：我方提議明年1月實體協商

▲▼外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府無視與我國1997年簽署的協議，去年10月要求我駐處遷離首都，並逕自更名等。經濟部今年9月曾一度對南非祭出晶片制裁，不過因我方收到南非請求協商的訊息而暫停。針對相關進展，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23日）說明，南非外交部於今年9月主動來函提出11月協商的請求，但我方考量到G20峰會時間，提議延至明年1月協商，但南非政府還在考慮中，地點、官員層級也在交涉中。

外交部長林佳龍10月16日曾於立法院指出，南非已就1997年雙邊關係協議提出新版本，外交部請律師研議，正進行通盤評估中，不過部分內容我方仍認為不妥。

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23日）於外交部「單位主管例行新聞說明會」進一步說明，南非外交部今年9月主動且正式對我方提出協商請求，當時也建議在今年11月進行實體會議的協商。

顏嘉良表示，我方考慮11月適逢G20峰會在南非舉行，因此建議將時間調整至明年1月，南非外交部目前還在考慮中，我外交部會持續與南非政府交涉，期待明年能在對等且有尊嚴前提下進行雙邊協商。

至於明年協商層級，顏嘉良說，剛才講到的是時間而已，當然還牽掣到地點和主談人的官員層級，這部分雙方目前尚無共識，還在持續交涉。

 
12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台日友好！台灣女婿、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

台日友好！台灣女婿、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

由日本參議院議員瀧波宏文擔任團長的「日本參議院TY會台灣訪問團」和日本前法務大臣鈴木馨祐一行均於今（22日）起至24日訪台，外交部表達誠摯歡迎。外交部指出，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由身為「台灣女婿」的瀧波宏文等人發起。外交部也說，這次是鈴木馨祐卸任法務大臣後首次組團訪台，其任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

南非槍擊下修至9死　12槍手隨機掃射

南非槍擊下修至9死　12槍手隨機掃射

與惠恕仁走訪明年PIF預定地　林佳龍：台灣全力支持帛琉辦會

與惠恕仁走訪明年PIF預定地　林佳龍：台灣全力支持帛琉辦會

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

