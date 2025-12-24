　
政治

台灣無事則日本無事！　日本3眾議員承諾助台擴大國際參與

▲▼外交部長林佳龍（右）致贈日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員（左）外交部玉山威士忌禮盒。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍（右）致贈日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員（左）外交部玉山威士忌禮盒。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（23日）上午陪同總統賴清德接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員等一行，並於外交部與訪團深入會晤。林佳龍表示，日本多位重量級國會議員在國會休會期間接續訪台，展現日本國會對台灣的堅定支持，鈴木馨祐亦重申「台日是命運共同體」、「台灣有事就是日本有事」。林佳龍強調，台灣將持續深化台日在安全與經濟領域的合作，並期待透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）推動第三國合作、穩健推進台日經濟夥伴協定（EPA）。

外交部長林佳龍23日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員、前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員等3人，就台日關係、區域安全情勢與經濟安全韌性等議題廣泛深入交換意見。

林佳龍表示，正值日本國會休會期間，多位重量級國會議員接續訪台，展現日本國會強勁的挺台力道。他也透露，兩次交流中，鈴木馨祐一再強調「台日是命運共同體」，「台灣有事就是日本有事」，「絕不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀」。林佳龍並向鈴木馨祐及隨行的長島昭久、神田潤一等眾議員說明台灣當前外交政策，並以近期公布的《美國國家安全戰略》為例，指出台灣在第一島鏈上的關鍵戰略地位。

▲▼日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員（左二）、前首相補佐官長島昭久眾議員（右一）及前法務大臣政務官神田潤一眾議員（左一）致贈外交部長林佳龍（右二）日本清酒禮盒。（圖／外交部提供）

林佳龍指出，期待未來台灣能與美國、日本、歐洲等理念相近夥伴，善用「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，在第三國共同推展合作，讓台灣得以分享對抗灰色地帶威脅、假訊息，以及強化資訊安全的實務經驗。在經濟合作方面，他也向訪團說明台灣加入CPTPP的重要性，以及這對日本與其他成員國所帶來的效益；同時期待台日進一步洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），透過深化經貿交流與產業鏈連結，強化彼此的經濟韌性。

林佳龍說，像鈴木馨祐這樣支持台灣的國際友人來訪，外交部也以最高的熱情、跨黨派誠摯歡迎訪團。林佳龍半開玩笑地跟鈴木馨祐說，此行議員停留時間雖短，但見到的人卻特別多，彰顯他積極促進兩國交流的決心，期待下次能多留幾天，放慢腳步，好好體驗台灣的風土人情。

▲▼外交部長林佳龍（右）與日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員（左）就台日雙邊關係及區域安全情勢等議題交換意見。（圖／外交部提供）

「日本友人接續來台，再次見證台日情誼的深厚與堅實」，林佳龍強調，台灣與日本不僅有歷史連結，更重要的是全體國人透過國民外交與日常互動，一點一滴累積起彼此的信任與友誼。他也感謝每一位國人，並表示台灣國人都是外交部最強的「神隊友」。

鈴木馨祐等人則表示，台海情勢實係區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，欣見維護台海和平穩定已成為國際民主陣營共同利益，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻，繼指出台日深化實質經貿合作，加強經濟安全韌性至關重要；訪團成員另就近期日中關係與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等台日多邊合作相關議題進行交流。

▲▼外交部長林佳龍（右三）與日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員（左三）、前首相補佐官長島昭久眾議員（右二）、前法務大臣政務官神田潤一眾議員（左二）及與會貴賓合影。（圖／外交部提供）


ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢

