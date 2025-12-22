馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

▲交通部長陳世凱今天上午抵達花蓮光復施工現場視察並宣布提前於明年元旦通車。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年9月23日樺加沙颱風豪雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流潰決，洪峰沖毀台9線馬太鞍溪橋，公路局為儘速恢復區域交通，律定三階段公路搶通策略，原定一個月內完成過水涵管便道，已提前二週於114年10月10日先完成涵管便道提供臨時通行，並立即進行臨時鋼便橋打設作業，原預定明年1月底提供服務，今日交通部陳部長世凱赴鋼便橋現場視察工程進度，宣布鋼便橋將提前一個月於115年1月1日開放通行。

▲陳世凱分送湯圓慰勞施工團隊。

陳世凱今天上午抵達花蓮光復施工現場視察施工進度並慰勞現場工作人員、媒體一起吃湯圓，一再肯定公路局搶修圖隊的積極策略與作為。

交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段持續與廠商研商關鍵工程‘’鋼便橋立柱打設‘’，施工初期經依現地地質分析不同工法之工率，研判H型鋼立柱打設，律定採輔以水刀震機工法最適宜本工區地質，並經廠商增加投入三部水刀震機機組全力趲趕，並以加倍人力、機具排班及延長工時積極趕辦，工程進度已大幅超前，鋼便橋可於明年1月1日開放通行，將大幅提升用路行車安全。

公路局呼籲用路人，行經台9線馬太鞍溪臨時鋼便橋速限30公里/小時，銜接彎道請減速慢行，請注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。