彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉東外環道上演驚悚一幕！一輛市價近300萬元的BMW 328轎車，昨(14日）晚間7點多與一輛同向行駛的休旅車發生碰撞，衝撞中央分隔島，休旅車女駕駛與乘客受傷送醫。事發前行車紀錄器拍下兩車「緊貼行駛」的畫面流出，是否為「逼車」釀意外，警方初步調查，雙方駕駛並不認識，詳細肇事原因仍待釐清。

▲BMW疑未保持安全車距，先追撞休旅車再撞中央分隔島。（圖／警方提供，以下同）

事故發生在花壇鄉東外環道與彰員路二段路口。根據相關畫面，BMW與休旅車沿同一方向行駛，但兩車距離異常接近，幾乎前後緊貼。駛經路口時，兩車突然發生碰撞，休旅車先失控向左打滑，BMW則瞬間向右偏離車道，猛烈撞上中央分隔島，隨後再反彈擦撞休旅車側身，巨大撞擊聲連目擊民眾都嚇壞。

撞擊後現場一片混亂，BMW車頭嚴重凹陷、保險桿脫落，車身多處變形並冒出陣陣白煙，零件散落數公尺遠；休旅車車身也多處受損。彰化縣消防局獲報後趕抵現場，發現BMW駕駛未受傷，但休旅車上的女駕駛與乘客左腳及頸部受傷，意識清楚，送醫後確認僅受輕傷，無生命危險。

一名當時開在後方的駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路，「我看到BMW一直往休旅車靠近，感覺不對勁，趕緊往旁邊閃，結果就親眼看到他們撞上去了！」影片曝光後引發網友熱議「這根本是逼車吧」、「距離這麼近，不出事才怪」，不過不少用路人則直言，該路段夜晚車速偏快，若未保持安全距離，很容易發生意外。

▲休旅車遭追撞車輛毀損。（圖／警方提供）

針對網友質疑的「逼車」或行車糾紛，警方指出，經檢視相關影片，兩車在事故前的確距離過近，但初步詢問雙方駕駛，均表示彼此不認識，警方將進一步調閱周邊監視器畫面，依法釐清肇事責任歸屬。