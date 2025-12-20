　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆151家有愛店家獲認證　無障礙「有愛旅圖」同步啟動

▲基隆151家有愛店家獲認證。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從生活到旅遊都友善，基隆151家有愛店家成果亮相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（19日）舉辦「2025基隆市有愛店家成果發表暨頒獎典禮」，市長謝國樑因正接受聲帶治療，出席活動時特別以手語向151家通過「有愛店家」認證的店家表達感謝，並宣布「有愛城市無障礙微旅行－有愛旅圖」正式啟程，展現市府持續推動共融、友善城市的具體成果。

謝國樑表示，市府將持續從日常生活服務到城市旅遊發展，全面打造真正讓每一個人都能安心使用的友善環境。他指出，「生活不便從來不是身心障礙者的專利，而是任何人在生命不同階段，都可能面臨的處境」，這正是市府推動「有愛店家」計畫的初衷。由於目前正接受聲帶治療，對溝通不便有更深刻體會，因此特別以手語向所有投入計畫的店家致謝，並比出手語：「大家好，謝謝大家，我愛你們。」

▲基隆151家有愛店家獲認證。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑特別以手語向所有投入計畫的店家致謝。

社會處長楊玉欣表示，市府透過培訓50位「有愛輔導員」，深入全市七區進行實地輔導，兩年來累計已有151家店家通過「有愛店家」認證，讓無障礙與友善服務不再只是政策理念，而是實際落實於城市街區與生活場域之中。她指出，今年輔導工作依據基隆首創的五大「有愛指標」，包括「出入平坦」、「走道平順」、「桌椅平穩」、「服務平等」及「視聽平權」，截至目前已完成167次訪視、超過510次拜訪，輔導97間店家，最終累計75家合作推廣型及76家示範改造型店家取得認證。

楊玉欣進一步說明，「有愛輔導員」是計畫能夠落實的重要關鍵。今年培訓課程特別納入聽障、視障講者的經驗分享與情境模擬，引導輔導員從使用者第一視角理解需求，並在實地輔導時，針對動線調整、空間改善及友善服務提出具體建議，協助店家同步提升硬體設施與服務態度，形塑真正「可被使用」的無障礙環境。

▲基隆151家有愛店家獲認證。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市府也同步啟動「有愛城市無障礙微旅行—有愛旅圖」，串聯全市七區景點、在地組織及通過認證的有愛店家，規劃六條主題路線，並經實地檢視動線安全與便利性，提供身心障礙者、行動不便者、長者、照顧者及親子家庭完整的無障礙旅遊資訊。

謝國樑最後強調，市府未來將持續擴大有愛店家網絡與輔導量能，讓「有愛」不只是口號，而是落實在城市治理與市民生活的每一個細節，持續朝向多元共融、溫暖有感的友善城市邁進。

▲基隆151家有愛店家獲認證。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

►妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

►基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

►毒駕暴衝撞死女行人！基隆男「1年5度涉毒」　前科累累黑歷史曝

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

成功分局即時啟動協尋　溫情尋回失聯民眾化解危機

92歲失智長者失聯36小時　關山警民合力尋獲送他回家團圓

失智翁騎機車迷路百公里　台東美和派出所助返家

基隆151家有愛店家獲認證　無障礙「有愛旅圖」同步啟動

阿里山國中小校慶創意拱門美翻　竹子黑棕葉編織展生態美學

聖誕闖關學防災　官田消防隊進幼兒園宣導安全寓教於樂

關懷員警健康　衛生所前進台東成功分局推動健康衛教

法鼓山捐花蓮消防水庫車！具備超大水箱　可加壓送水及射水滅火

勞工學苑不只拚技能　台南市勞工局開辦生活花藝課程體驗美感日常

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

成功分局即時啟動協尋　溫情尋回失聯民眾化解危機

92歲失智長者失聯36小時　關山警民合力尋獲送他回家團圓

失智翁騎機車迷路百公里　台東美和派出所助返家

基隆151家有愛店家獲認證　無障礙「有愛旅圖」同步啟動

阿里山國中小校慶創意拱門美翻　竹子黑棕葉編織展生態美學

聖誕闖關學防災　官田消防隊進幼兒園宣導安全寓教於樂

關懷員警健康　衛生所前進台東成功分局推動健康衛教

法鼓山捐花蓮消防水庫車！具備超大水箱　可加壓送水及射水滅火

勞工學苑不只拚技能　台南市勞工局開辦生活花藝課程體驗美感日常

不只是得分機器！國王新洋將杰倫連兩場飆高分　代理主帥點他最珍貴處

愛滋患者遭砍「民眾被感染風險極低」　羅一鈞揭2原因：勿恐慌

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

高雄義大跨年交管、免費接駁攻略　看全台首創藍色流星雨花火

南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」　留學生喝完直呼想家

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

小龍女李恩菲「疑遭粉絲情勒」　沉痛喊話：不喜歡拜託不要勉強

OneRepublic高雄開唱　穿宮廟背心超在地XD

地方熱門新聞

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

新營高工首位甄選國立大學生誕生餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

嘉義縣長初選　黃榮利市場拜票

北市隨機攻擊後首場官方大型活動台南好Young耶誕演唱會登場

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

自閉少年離家未歸心急母親求援

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏

更多熱門

相關新聞

基隆年終演唱會強化維安　守護市民平安

基隆年終演唱會強化維安　守護市民平安

基隆市政府針對昨（19日）晚間台北市發生孤狼式攻擊事件，表達最深切的哀悼。該事件引發社會不安與民眾恐慌，市府已於第一時間啟動全面維安強化作業，並針對今（20日）於國門廣場舉辦「2025潮聲回港基隆年終演唱會」全面提升現場安全規格。市府強調，今晚活動將以哀悼、關懷與安全為最高原則，務求讓市民安心參與、平安返家。

南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

南消灣裡分隊走進庇護中心推「無障礙防災」

疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形1死1傷

疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形1死1傷

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲惹殺機

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲惹殺機

關鍵字：

基隆市有愛店家無障礙友善城市微旅行

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面