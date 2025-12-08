陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日別玩火：老實撤回高市謬論

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美方日前發佈的「美國國家安全戰略」報告中有重點涉台內容，中國外交部發言人郭嘉昆今（8）日回答，台灣是中國的台灣，中美關係第一條不可逾越的紅線。同時，又痛批日本自民黨副總裁麻生太郎對首相高市十分肯定，奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市首相謬論，「不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

中國外交部發言人郭嘉昆今8日舉行記者會，首先強調三點，「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。」

郭嘉昆說，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」。中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志堅定不移。

▲大陸外交部奉勸日本首相高市早苗老實收回涉台言論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。（圖／路透）

另外，有記者提及「12月3日，針對日本首相高市早苗的涉台言論，自民黨副總裁麻生太郎對高市的態度表示肯定。」

對此，郭嘉昆表示，這位日本政客的言論反映出高市首相及其背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢，不思悔改，對國內、國外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫，顛倒黑白，罔顧是非，對國際法和國際關係基本准則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立，突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂。亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。

郭嘉昆強調，「需要指出的是，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑性質惡劣，非常危險。我們奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市首相謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。」