國安會：中共航母福建號出海航行到哪、做什麼事　我方全程掌握

▲中共「福建號」（CV-18）航空母艦昨日航經台灣海峽，我國防部公布監控畫面。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍第三艘航空母艦「福建號」（CV-18）昨天（16日）航經台灣海峽。對此，國安會諮委黃重諺17日接受《Yahoo齊有此理》訪問時表示，從福建號準備、出海到航行過程，誰陪著它、目的地到哪裡、要做什麼事情，我方是完全掌握的。

黃重諺指出，之前福建號才進行所謂的入列，正式成軍，依照工作期程，這趟回到上海或是另外一個造船廠，是要進行近期的缺改，看有哪些缺失或測試。

對於福建號這次出航，黃重諺表示，中國最近的作為，從11月中到近期，很大一塊的理由是日本首相的言論，以此做為理由、做為藉口，而藉口當然還是有台灣，台灣一直是核心理由。

黃重諺指出，近期中國在印太周邊海上的部署，甚至危險有挑釁意味的行為，好比對菲律賓的軍機熱焰彈投放、日本火控雷達掃描，乃至於俄羅斯聯合巡航，似乎是想要利用這個期間，不管是對俄烏調停、中東解決方案是否到位，中國希望能在第一島鏈完成宰制，或是勢力範圍的展現。

黃重諺說，不過就整體而言，可以看到這兩天美國、日本防長的會談，重申區域安全的重視，反對任何脅迫或軍事行為，這反映出一件事，就是中國的作為並沒有實現宰制區域的目的，反而讓很多國家感受到中國在區域間的企圖跟困擾。