大陸 大陸焦點 特派現場

川普政府對台軍售　陸外交部：美以台制華絕不會得逞

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國政府已正式通知國會，將對台灣出售8項軍事裝備，總價值超過3514億元新台幣。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，「美方以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

▲▼ 美軍「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍M109帕拉丁（Paladin）自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

美國政府於美東時間17日下午5時30分，依規定向國會「知會」對台軍售案。這次包括「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍AH-1W直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈與魚叉飛彈檢修等8項裝備，總價111億540萬美元，折合新台幣約3514億元。

對於川普政府提出的對台軍售案，郭嘉昆表示，美方公然宣佈巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」

郭嘉昆指出，中方對此堅決反對強烈譴責，「島內台獨分裂勢力以武謀獨，以武拒統，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。」

郭嘉昆強調，「美方以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣軍售中美關係外交部台海軍事裝備兩岸M109中國

