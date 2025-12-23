盧秀燕被自家警察恐嚇「開3槍」　市長行程正副分局長親帶隊

▲台中市長盧秀燕竟遭自家台中警察恐嚇。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局第二分局一名女偵查佐發文恐嚇市長盧秀燕，稱「直接在盧秀燕腦門開三槍」，今日檢方將人拘提逮捕。市警局說，市長公開行程均會先勘查動線、活動流程等，並均由正副分局長帶隊，應處各項突發狀況，視危安預警情資派遣安維、蒐證及辨識人員，或編排機動警力。

有鑒於台北車站、中山商圈發生張文隨機殺人案件，全台情緒緊繃，警方也加強巡查力道。台中市長盧秀燕昨天才強調，就是憂心模仿效應，台中全程戒備，尤其週六起有樂團五月天的演唱會，將於大眾運輸場站、體育藝文場館等96據點，提高維安能量。

▲台中一名25歲女偵查佐竟發文要對市長盧秀燕開槍，今日遭拘提。（圖／翻攝Threads）



台中市警局第二警分局一名25歲女偵查佐，近日卻在社群平台Threads發文，稱「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界直接來修理他。」分局發現異狀後，報請檢方指揮，中檢今日指揮將人拘提到案，該員正接受訊問中。

警方說，該員於個人頁面及留言時頻頻出現不當言論，經內部同仁反映，隨即由督察組進行查處。該名偵查佐近期屢有異常舉止，於11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止該員領用槍枝服勤。