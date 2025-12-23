快訊／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

▲台中女警恐嚇要對市長盧秀燕開槍，檢方複訊後聲押。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局第二警分局25歲女偵查佐在Threads上發文，稱要對台中市長盧秀燕「腦門開3槍」，檢方23日將她拘提到案，發現她還恐嚇模仿張文犯行者，留言稱「只有我可以當號召者」。檢方複訊後，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪聲押禁見。

檢方指出，不明帳戶放話『台中新光目標 50 人』：張文是我兄弟」，黃姓女偵查佐於新聞擷圖之貼文下方留言：「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」、「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。

有鑒於台北車站、中山商圈發生張文隨機殺人案件，全台情緒緊繃，警方也加強巡查力道。台中市長盧秀燕昨天才強調，就是憂心模仿效應，台中全程戒備，尤其週六起有樂團五月天的演唱會，將於大眾運輸場站、體育藝文場館等96據點，提高維安能量。

台中市警局第二警分局黃姓女偵查佐，近日在社群平台Threads發文，稱「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界直接來修理他」，分局發現異狀後報請檢方指揮，中檢今日指揮將人拘提到案。

▲女偵查佐發文要對市長盧秀燕開槍，今日遭拘提。（圖／翻攝Threads）



警方指出，該名偵查佐受疾病困擾，頻繁出現不當言論。近日於LINE群組恐嚇同事及直屬長官，於網路留言多有偏激粗鄙之言辭、語帶挑釁，甚有恐嚇之言論，並於個人頁面顯示警職身分。

警方不敢輕忽，隨即報請地檢署指揮，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並擬議行政懲處，不排除予以免職處分。至於該員發表遭人性侵等情事，經警方內部調查後，已經確認並無此事。