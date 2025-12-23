　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

▲台中地檢署,中檢。（圖／記者許權毅攝）

▲台中女警恐嚇要對市長盧秀燕開槍，檢方複訊後聲押。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市警局第二警分局25歲女偵查佐在Threads上發文，稱要對台中市長盧秀燕「腦門開3槍」，檢方23日將她拘提到案，發現她還恐嚇模仿張文犯行者，留言稱「只有我可以當號召者」。檢方複訊後，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪聲押禁見。

檢方指出，不明帳戶放話『台中新光目標 50 人』：張文是我兄弟」，黃姓女偵查佐於新聞擷圖之貼文下方留言：「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」、「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。

有鑒於台北車站、中山商圈發生張文隨機殺人案件，全台情緒緊繃，警方也加強巡查力道。台中市長盧秀燕昨天才強調，就是憂心模仿效應，台中全程戒備，尤其週六起有樂團五月天的演唱會，將於大眾運輸場站、體育藝文場館等96據點，提高維安能量。

台中市警局第二警分局黃姓女偵查佐，近日在社群平台Threads發文，稱「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界直接來修理他」，分局發現異狀後報請檢方指揮，中檢今日指揮將人拘提到案。

▲女偵查佐發文要對市長盧秀燕開槍，今日遭拘提。（圖／翻攝Threads）

警方指出，該名偵查佐受疾病困擾，頻繁出現不當言論。近日於LINE群組恐嚇同事及直屬長官，於網路留言多有偏激粗鄙之言辭、語帶挑釁，甚有恐嚇之言論，並於個人頁面顯示警職身分。

警方不敢輕忽，隨即報請地檢署指揮，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並擬議行政懲處，不排除予以免職處分。至於該員發表遭人性侵等情事，經警方內部調查後，已經確認並無此事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准：有科控足夠防逃

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召者」　台中25歲女警恐怖留言曝

鄉長索賄320萬判5年半「認罪節約司法資源」上訴　法官狠打臉

快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押

快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中

防恐嚇、防模仿！檢方成立應變小組　金門跨單位全面升級警戒

快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死

快訊／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

快訊／3天就起訴！張文隨機殺人他PO一句話...檢建請法官重判

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准：有科控足夠防逃

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召者」　台中25歲女警恐怖留言曝

鄉長索賄320萬判5年半「認罪節約司法資源」上訴　法官狠打臉

快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押

快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中

防恐嚇、防模仿！檢方成立應變小組　金門跨單位全面升級警戒

快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死

快訊／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

快訊／3天就起訴！張文隨機殺人他PO一句話...檢建請法官重判

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

【這樣比較好睡】鑽紋龜在掛水中睡覺 鼻子還冒泡泡

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文「孤狼自訓」！只靠網路聯絡1個人

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

張文2年花10萬買犯罪工具　母匯款紀錄曝

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

更多熱門

相關新聞

盧秀燕被警察恐嚇「開槍」 　行程由正副分局長帶隊

盧秀燕被警察恐嚇「開槍」 　行程由正副分局長帶隊

台中市警局第二分局一名女偵查佐發文恐嚇市長盧秀燕，稱「直接在盧秀燕腦門開三槍」，今日檢方將人拘提逮捕。市警局說，市長公開行程均會先勘查動線、活動流程等，並均由正副分局長帶隊，應處各項突發狀況，視危安預警情資派遣安維、蒐證及辨識人員，或編排機動警力。

惡男撞死人賠償完畢　裁定不國審

惡男撞死人賠償完畢　裁定不國審

台中前議長張宏年猝死　解剖檢驗是否中毒

台中前議長張宏年猝死　解剖檢驗是否中毒

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

關鍵字：

台中市長盧秀燕交保女警聲押

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面