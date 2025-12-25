川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

▲宏都拉斯新任總統，國家黨當選人阿斯夫拉。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯全國選舉委員會24日公布總統大選正式結果，確認右派在野國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。美國國務卿盧比歐對此表示歡迎，指出美方期待與阿斯夫拉即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，遏止非法移民進入美國，並強化兩國經濟聯繫。不過宏國國會議長公開否認結果，堅稱選舉舞弊，不承認合法性。

川普欽點候選人勝出，美卿表示歡迎

宏都拉斯於11月30日舉行總統大選，但因計票系統問題與舞弊指控，開票歷時數周才完成。由於選情差距極小，約15％選票需以人工重新點算。最終結果由選委會兩名委員及一名代理委員通過，另名委員歐喬亞並未出現在宣布結果的影片中。

美國總統川普選前公開力挺阿斯夫拉，稱兩人可攜手打擊毒品販運，並揚言若阿斯夫拉落選，將削減美國對宏都拉斯的援助。計票延宕期間，川普也多次在未提出證據下指控選舉舞弊，警告宏都拉斯若更改結果將「付出代價」。分析指出，川普此舉被視為其在拉丁美洲打造保守派聯盟的重要布局之一。

宏國國會議長指控舞弊奪權，拒絕承認結果

阿斯夫拉在確認勝選後於社群平台X表示，他已準備好治國，不會讓選民失望。不過，爭議仍未平息。宏都拉斯國會議長、執政左派自由重建黨成員芮登杜公開否認選委會結果，指控這是一場「選舉舞弊奪權」，並稱相關宣布不具合法性。

以些微差距敗選的自由黨候選人納斯拉亞同樣批評川普介入選舉，並向路透社表示，美國最後一刻的表態影響選情，讓他與勝選失之交臂。執政黨自由重建黨也指控外國勢力干預宏都拉斯內政。

在國際關注下，盧比歐呼籲各方尊重已確認的選舉結果，讓宏都拉斯得以順利完成政權和平轉移。