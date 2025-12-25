　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

▲國家黨候選人阿斯夫拉當選宏國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲國家黨候選人阿斯夫拉當選宏國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。這名67歲的政壇老將選前曾直言，宏都拉斯與台灣維持邦交時「比現在好上百倍」，並承諾若當選，將推動恢復與台灣的外交關係。

綜合外電、中央社報導，宏都拉斯全國選舉委員會24日公布總統大選正式結果。根據官方數據，在完成99.93％計票後，國家黨候選人阿斯夫拉共獲得148萬1517票，得票率40.26％，以些微差距擊敗中間偏右自由黨候選人納斯拉亞，後者獲得145萬5169票，得票率39.54％。

承諾尋求恢復對台邦交，盼美、以、台「三角夥伴關係」助國家發展

阿斯夫拉競選期間獲得美國總統川普公開力挺，政治生涯超過30年的他，這是第2度角逐總統大位。他今年7月接受彭博新聞專訪時表示，若能勝選，將恢復與台灣邦交，並深化與美國的關係。

宏都拉斯現任左派總統卡斯楚於2023年與台灣斷交、轉而與中國建交。阿斯夫拉多次批評這項決定，並表示將重新審視卡斯楚政府與中國簽署的協議；他指出，宏都拉斯與台灣有邦交時，獲得更多援助，貿易也更為活絡，「比現在好百倍」。

宏都拉斯自1990年代以來以養殖蝦為核心出口產業，台灣市場一度占宏國蝦類外銷量約40％。斷交後，蝦類出口銳減近70％，至少60家公司倒閉，約1萬4000人失業，成為選戰期間的重要經濟議題。

阿斯夫拉曾向彭博表示，他心中有一個清楚的外交構想，即美國、以色列與台灣形成的「三角夥伴關係」，有助於宏都拉斯建立強大的國際團隊，為國家發展找到解方。

基層一路登上國家大位，阿斯夫拉親民形象深植人心

在移民政策上，阿斯夫拉立場也與卡斯楚不同。他主張無條件接納被遣返的宏都拉斯移民返鄉，盼能善用他們在海外累積的技能與資金，帶動國內經濟。

宏都拉斯媒體報導，阿斯夫拉曾任地方議員、國會議員及宏都拉斯社會投資基金首長，公共管理經驗豐富。他於2014年至2022年連續兩屆擔任首都德古西加巴市長，任內推動多項基礎建設，包括交通立體化與社區環境改善。

在2021年總統大選中，阿斯夫拉也曾代表國家黨參選，但以約37％得票率敗給卡斯楚。此次再戰成功，被視為國家黨的重要政治翻身。

阿斯夫拉因常以「兄弟，隨時為你效勞」（Papi a la orden）作為口頭禪而聞名，形象親民。他偏好走訪市場、掃街與民眾互動，而非舉行大型造勢活動，並以隨興穿著拉近與選民距離。

他的競選政見包括創造就業、改善治安、扶植中小企業、吸引外資，以及下放部分中央權力以強化地方自治。他也計畫將過去整頓首都的經驗擴大至全國，推動道路與基礎建設工程，並將農畜業視為經濟發展的重要支柱。

國家黨腐敗形象成上任重要挑戰

阿斯夫拉1958年出生於德古西加巴，祖父母為巴勒斯坦移民，曾就讀宏都拉斯國立自治大學土木工程系但未完成學業，後投身建築業成為企業家。他與妻子席德結縭40年，育有3名女兒，家庭生活一向低調。

外界也指出，阿斯夫拉上任後仍面臨挑戰。國家黨近年因貪腐醜聞及前黨魁、前總統葉南德茲在美國因販毒罪被定罪而形象受損。阿斯夫拉本人過去也曾遭指控在市長任內挪用公款，但多數指控未經司法程序成立。如何在爭議中兌現「透明政府」承諾，將是他執政的重要考驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北台灣今晚急凍「最冷時刻」曝　第2波冷氣團籠罩
泰勒絲御用舞者是台灣人！曾伴舞Lady Gaga　團隊收62
王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大
宏國新總統盼台美以「三角夥伴關係」：與台邦交比現在好上百倍
太子集團「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭！　涉詐50萬交保
川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了
獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃
張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

徐若熙轉戰軟銀　味全龍將獲6200萬「入札金」補償

今井達也MLB去向最新進展　洋基被指「沒有連結」、小熊機會大增

沒有耐心、容易暴躁！你已經壓力過大還不自知

霸凌網紅醫師女兒？涉事學生家長澄清：被暗示轉學　否則無法畢業

直擊Lulu陳漢典文華東方場勘5hrs！「婚宴日定案」 私下互動全被拍

聖誕節星座運勢大公開！水瓶打破財運枷鎖　這星座自信人緣好

《尋秦記》香港排片密過巴士時刻表！1天狂映54場…跨年等回憶殺

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

【手機警報同步響】下班尖峰遇6.1強震　區間車內響警報畫面曝

國際熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

土耳其出現近7百個天坑！

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

日本傳奇球星「巨人」癌症過世！

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

吳哥窟遊客驟減！導遊收入暴跌8成

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

穿這款衣服搭機超NG　他被徹底搜身

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

更多熱門

相關新聞

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

宏都拉斯全國選舉委員會24日公布總統大選正式結果，確認右派在野國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。美國國務卿盧比歐對此表示歡迎，指出美方期待與阿斯夫拉即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，遏止非法移民進入美國，並強化兩國經濟聯繫。不過宏國國會議長公開否認結果，堅稱選舉舞弊，不承認合法性。

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

關鍵字：

宏都拉斯總統選舉台灣

讀者迴響

熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

土耳其出現近7百個天坑！

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面