與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

▲國家黨候選人阿斯夫拉當選宏國總統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。這名67歲的政壇老將選前曾直言，宏都拉斯與台灣維持邦交時「比現在好上百倍」，並承諾若當選，將推動恢復與台灣的外交關係。

綜合外電、中央社報導，宏都拉斯全國選舉委員會24日公布總統大選正式結果。根據官方數據，在完成99.93％計票後，國家黨候選人阿斯夫拉共獲得148萬1517票，得票率40.26％，以些微差距擊敗中間偏右自由黨候選人納斯拉亞，後者獲得145萬5169票，得票率39.54％。

承諾尋求恢復對台邦交，盼美、以、台「三角夥伴關係」助國家發展

阿斯夫拉競選期間獲得美國總統川普公開力挺，政治生涯超過30年的他，這是第2度角逐總統大位。他今年7月接受彭博新聞專訪時表示，若能勝選，將恢復與台灣邦交，並深化與美國的關係。

宏都拉斯現任左派總統卡斯楚於2023年與台灣斷交、轉而與中國建交。阿斯夫拉多次批評這項決定，並表示將重新審視卡斯楚政府與中國簽署的協議；他指出，宏都拉斯與台灣有邦交時，獲得更多援助，貿易也更為活絡，「比現在好百倍」。

宏都拉斯自1990年代以來以養殖蝦為核心出口產業，台灣市場一度占宏國蝦類外銷量約40％。斷交後，蝦類出口銳減近70％，至少60家公司倒閉，約1萬4000人失業，成為選戰期間的重要經濟議題。

阿斯夫拉曾向彭博表示，他心中有一個清楚的外交構想，即美國、以色列與台灣形成的「三角夥伴關係」，有助於宏都拉斯建立強大的國際團隊，為國家發展找到解方。

基層一路登上國家大位，阿斯夫拉親民形象深植人心

在移民政策上，阿斯夫拉立場也與卡斯楚不同。他主張無條件接納被遣返的宏都拉斯移民返鄉，盼能善用他們在海外累積的技能與資金，帶動國內經濟。

宏都拉斯媒體報導，阿斯夫拉曾任地方議員、國會議員及宏都拉斯社會投資基金首長，公共管理經驗豐富。他於2014年至2022年連續兩屆擔任首都德古西加巴市長，任內推動多項基礎建設，包括交通立體化與社區環境改善。

在2021年總統大選中，阿斯夫拉也曾代表國家黨參選，但以約37％得票率敗給卡斯楚。此次再戰成功，被視為國家黨的重要政治翻身。

阿斯夫拉因常以「兄弟，隨時為你效勞」（Papi a la orden）作為口頭禪而聞名，形象親民。他偏好走訪市場、掃街與民眾互動，而非舉行大型造勢活動，並以隨興穿著拉近與選民距離。

他的競選政見包括創造就業、改善治安、扶植中小企業、吸引外資，以及下放部分中央權力以強化地方自治。他也計畫將過去整頓首都的經驗擴大至全國，推動道路與基礎建設工程，並將農畜業視為經濟發展的重要支柱。

國家黨腐敗形象成上任重要挑戰

阿斯夫拉1958年出生於德古西加巴，祖父母為巴勒斯坦移民，曾就讀宏都拉斯國立自治大學土木工程系但未完成學業，後投身建築業成為企業家。他與妻子席德結縭40年，育有3名女兒，家庭生活一向低調。

外界也指出，阿斯夫拉上任後仍面臨挑戰。國家黨近年因貪腐醜聞及前黨魁、前總統葉南德茲在美國因販毒罪被定罪而形象受損。阿斯夫拉本人過去也曾遭指控在市長任內挪用公款，但多數指控未經司法程序成立。如何在爭議中兌現「透明政府」承諾，將是他執政的重要考驗。