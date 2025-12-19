開票99.8%陷僵局！美警告「嚴重後果」施壓　宏都拉斯重啟計票

▲宏都拉斯大選結果至今尚未出爐。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯11月30日大選陷入長達三周的計票僵局，在美國川普政府強力施壓之下，宏國選舉委員會（CNE）18日重啟計票。現階段尚不清楚計票需要多長時間，根據已開出的99.8%選票統計，川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉以40.54%得票率暫時領先，中間派自由黨候選人納斯拉亞則以39.3%緊追在後。

美聯社報導，宏都拉斯本屆大選選情膠著，出現舞弊相關指控，美國國務院17日晚間更祭出警告，要求宏國必須立即完成計票，任何試圖阻礙計票程序的行為都將面臨嚴重後果，「340萬宏都拉斯民眾的聲音必須受到尊重與維護」。

宏都拉斯選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）表示，計票作業是在國內外觀察員的監督下進行。根據選委會的說法，進行重新檢查的選票因為出現不一致的狀況，所以沒有納入初步計票結果。

▲國家黨候選人阿斯夫拉（左）與自由黨候選人納斯拉亞（右）得票率不相上下。（圖／路透）

目前宏國選舉陷入拉鋸戰，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.54%微幅領先，自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.3%緊追在後。相較之下，現任總統卡斯楚所屬自由重建黨（LIBRE）推派的候選人蒙卡達（Rixi Moncada）支持率僅19.28%，跌至第三名。

這場選舉被視為對卡斯楚及其自由重建黨的政治清算，卡斯楚曾於2021年當選時承諾減少暴力並根除貪腐，但顯然未能兌現競選諾言。即便執政黨曾主張大選無效，但在敗選事實明確且外部壓力劇增下，卡斯楚已於18日表態將尊重選舉結果，「為了維護國家和平，我將尊重勝選者」。

▼ 宏都拉斯總統卡斯楚 。（圖／達志影像／美聯社）