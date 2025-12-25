　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

▲宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。（圖／路透）

▲宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日公布總統大選正式結果，宣布川普欽點、親台的在野國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。

川普欽點候選人勝出

宏都拉斯媒體《新聞報》（La Prensa）引述選委會官方數據指出，在完成99.93％開票後，阿斯夫拉共獲得148萬1517票，得票率40.26％；中間偏右的自由黨（PL）候選人納斯拉亞以145萬5169票、得票率39.54％緊追在後，雙方差距有限。

現任總統卡斯楚所屬的左派執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達則獲得70萬6266票，得票率19.19％，排名第3。

宏都拉斯選委會表示，最終確認的官方票數，將於12月30日前對外公布。宏都拉斯本屆總統大選於11月30日舉行，但因行政與技術因素，開票進度緩慢，結果延宕多日才正式出爐。

承諾考慮對台恢復外交

此次大選備受國際關注。在野的國家黨與自由黨候選人選前皆曾表態，若順利勝選，將考慮恢復與台灣的外交關係。宏都拉斯在現任政府任內與台灣斷交、轉而與中國建交，相關外交走向是否出現轉變，成為選戰重要議題之一。

此外，美國總統川普先前也曾放話，若其支持的阿斯夫拉落選，將削減對宏都拉斯的援助，使選情增添國際政治變數。

至於同日舉行的國會選舉，結果已提前底定。國家黨與自由黨兩大親台在野黨，在128席國會中合計取得90席，超過2/3修憲門檻，未來在立法與憲政改革上將握有關鍵影響力。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理
快訊／確定了！　川普欽點宏都拉斯候選人正式當選總統
聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照　大票一看笑了
聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨！濕冷到周末
輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq
台東整晚連6震！　氣象署提醒：注意規模6.0餘震

宏都拉斯總統選舉

