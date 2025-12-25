台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆

▲日本業者生產鋼鐵香蕉，大受台灣人歡迎。（圖／X／@IRON_IKEDA）



記者王佩翊／綜合報導

日本廣島一間製造公司「IRON FACTORY IKEDA」因推出外型獨特的「鋼鐵香蕉」而聲名大噪，不但拿下「全球市占率第一」的榮譽，經媒體曝光後也在台灣網路爆紅。該公司24日在X驚喜透露，今年聖誕節前夕光是來自台灣的訂單，就多達1500根。

IRON FACTORY IKEDA曾自豪宣稱自家的鋼鐵香蕉獲得「全世界市占率第1名」，該消息2023年經台灣網友介紹後，意外引爆討論熱潮，甚至吸引大量台灣網友湧入下單。同年12月，IRON FACTORY IKEDA在官方X發布一段公司人員不斷趕工製造「鋼鐵香蕉」的影片，並表示，收到大量來自台灣的訂單。

當時IRON FACTORY IKEDA曾疑惑地在X詢問稱，「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」而訂單激增的現象也讓日方措手不及，事後還特地發文向台灣消費者致謝。

時隔兩年多，台灣人對這項商品的熱愛依舊不減。IRON FACTORY IKEDA於24日在X平台再度宣布，光是聖誕節前夕，台灣人就向他們訂購了1500根鋼鐵香蕉。

對此，台灣網友表示，「買來交換禮物很有趣」、「修理老公很好用，已回購」等。但也有人開玩笑說，「大腸直腸外科醫生：怎麼聖誕節後病人變多了」。

根據官網資料，「鋼鐵香蕉」實際上是造型特殊的鐵鎚工具，全長約20公分，重量約1.5公斤，不但能在日常生活中當作一般鐵鎚使用，更能承受攝氏1000度的高溫環境。這款無木柄設計源自顧客許願，希望看到整根香蕉形狀的鐵鎚，業者因此在2020年成功開發出這項獨特商品。