23年大翻轉！台灣人均GDP「超越南韓」成亞洲黑馬　日韓差距擴大

▲日圓貶值，導致人均GDP與南韓的差距不斷擴大。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最新經濟數據顯示，亞洲主要國家人均所得正在發生顯著變化。日本人均GDP不僅落後韓國，且差距逐年擴大；同時，南韓的人均所得時隔23年被台灣超越，凸顯台灣在半導體及高科技產業的快速增長，整體亞洲經濟排名正出現微妙調整。

根據韓媒《朝鮮日報》，日本內閣23日公布統計數據，指出2024年日本人均GDP為3萬3785美元（約新台幣106萬2278元），較前一年下降1444美元（4.3%），在經濟合作暨發展組織（OECD）38個會員國中排名由第22名下滑至第24名，低於南韓3個名次。

南韓2024年人均GDP為3萬6239美元（約新台幣113萬9437萬元），較前一年增長565美元（1.6%），OECD排名維持第21。兩國人均GDP差距由前年的445美元擴大至2454美元，反映日本在低出生率、高齡化及長期低成長背景下的經濟壓力。

日媒《共同社》分析，生育率低、高齡化、低成長，加上日圓不斷貶值，是導致日本人均GDP減少的主要原因。

日本勞動人口減少及高齡者收入偏低，使得收入不均等問題加劇。日本厚生勞動省23日公布的「2023年收入再分配調查」顯示，基尼係數達0.5855，是1962年以來每3年調查中最惡化的一次。分析指出，退休人口及低工資高齡者家庭增加，是導致收入差距擴大的主因。

▲台灣人均GDP首度超越南韓。（圖／VCG）

另一方面，根據韓媒《首爾新聞》，國際貨幣基金組織（IMF）最新報告指出，台灣2024年人均GDP為3萬7827美元（近新台幣119萬元），首次超越南韓3萬5960美元（約新台幣113萬665元），同時也已連續兩年領先日本3萬4720美元（約新台幣109萬元）。

報導分析，台灣的經濟表現主要受惠於全球最大晶圓代工企業台積電（TSMC）以及人工智慧（AI）產業快速發展。中華民國國家發展委員會指出，TSMC透過「夜鷹專案」日夜三班24小時制運作，極大提升產能，讓台灣半導體產業持續保持全球競爭力。

南韓在薪資水準仍高於台灣及日本。韓國經營者總協會資料顯示，2024年南韓固定薪資勞工年薪平均達6萬5267美元，分別比台灣高16.2%、日本高23.7%。但考量今年南韓經濟成長率僅有1%多，而台灣預計可達7.3%，顯示兩國人均所得差距可能進一步擴大。