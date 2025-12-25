　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

23年大翻轉！台灣人均GDP「超越南韓」成亞洲黑馬　日韓差距擴大

▲▼日圓,日圓貶值。（圖／達志影像）

▲日圓貶值，導致人均GDP與南韓的差距不斷擴大。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最新經濟數據顯示，亞洲主要國家人均所得正在發生顯著變化。日本人均GDP不僅落後韓國，且差距逐年擴大；同時，南韓的人均所得時隔23年被台灣超越，凸顯台灣在半導體及高科技產業的快速增長，整體亞洲經濟排名正出現微妙調整。

根據韓媒《朝鮮日報》，日本內閣23日公布統計數據，指出2024年日本人均GDP為3萬3785美元（約新台幣106萬2278元），較前一年下降1444美元（4.3%），在經濟合作暨發展組織（OECD）38個會員國中排名由第22名下滑至第24名，低於南韓3個名次。

南韓2024年人均GDP為3萬6239美元（約新台幣113萬9437萬元），較前一年增長565美元（1.6%），OECD排名維持第21。兩國人均GDP差距由前年的445美元擴大至2454美元，反映日本在低出生率、高齡化及長期低成長背景下的經濟壓力。

日媒《共同社》分析，生育率低、高齡化、低成長，加上日圓不斷貶值，是導致日本人均GDP減少的主要原因。

日本勞動人口減少及高齡者收入偏低，使得收入不均等問題加劇。日本厚生勞動省23日公布的「2023年收入再分配調查」顯示，基尼係數達0.5855，是1962年以來每3年調查中最惡化的一次。分析指出，退休人口及低工資高齡者家庭增加，是導致收入差距擴大的主因。

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲台灣人均GDP首度超越南韓。（圖／VCG）

另一方面，根據韓媒《首爾新聞》，國際貨幣基金組織（IMF）最新報告指出，台灣2024年人均GDP為3萬7827美元（近新台幣119萬元），首次超越南韓3萬5960美元（約新台幣113萬665元），同時也已連續兩年領先日本3萬4720美元（約新台幣109萬元）。

報導分析，台灣的經濟表現主要受惠於全球最大晶圓代工企業台積電（TSMC）以及人工智慧（AI）產業快速發展。中華民國國家發展委員會指出，TSMC透過「夜鷹專案」日夜三班24小時制運作，極大提升產能，讓台灣半導體產業持續保持全球競爭力。

南韓在薪資水準仍高於台灣及日本。韓國經營者總協會資料顯示，2024年南韓固定薪資勞工年薪平均達6萬5267美元，分別比台灣高16.2%、日本高23.7%。但考量今年南韓經濟成長率僅有1%多，而台灣預計可達7.3%，顯示兩國人均所得差距可能進一步擴大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫
剛自首閃兵！　Energy前成員突大動作「剃寸頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞南韓日本台灣人均GDP日圓貶值

