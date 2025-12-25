　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪8萬竹科物價吃不消！工程師曝9招省錢秘訣：堅持裝窮裝慘

新竹科學園區。（圖／翻攝自新竹科學園區網站）

▲進入新竹科學園區是不少科技業從事人員的夢想，不過當地的物價不便宜。（圖／翻攝自新竹科學園區網站）

圖文／CTWANT

新竹科學園區由於有大量的高科技廠商，許多工程師也就近租屋方便上下班。近日有一名工程師抱怨，表示原本月薪8萬在南科過得舒適，結果到了竹科物價直接2.5倍，讓他超傻眼。貼文引發熱議，一名也是竹科工程師則分享自己9招省錢辦法。

該名工程師在Dcard上以「竹科工程師的省錢秘訣」為題發文，分享自己到職幾個月來，歸納出的9項省錢方法。第一個重點是善用公司補助與回饋機制，包括飲食補助、超商補助等「一定要拿好拿滿」，並搭配電子支付、載具與信用卡回饋，不僅能省錢，還有機會累積額外回饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在消費方面，他建議多加入在地或公司二手社團，透過二手交易降低生活成本，例如用較低價格購入家具、機車或筆電，同時也能將不需要的物品轉售。

他也提到，公司其實提供許多免費資源，包含課程、講座、活動、健身房，甚至文具、筆記本、提袋等物品，有需要時不妨多加利用。此外，在飲食方面，則建議避免頻繁外食餐廳，將胃口留給公司提供的下午茶、零食或聚餐。

針對福利使用，他提醒務必仔細研究公司制度，例如健檢補助、禮券等，並在期限前使用完畢，若有疑問要主動詢問人資，避免權益流失。

休閒娛樂部分，他則建議選擇低成本甚至免費的方式，避免高消費活動，「很多同事都有很花錢的休閒娛樂，比如說買車、買房、吃大餐、玩股票，這邊建議能不要就不要，我們在家看羅傑、超負荷、RB這種免費的娛樂就好了」，並強調「裝窮裝慘」也是一種社交策略，以減少被要求額外花錢的機會，「很多人看到你是竹科工程師，就會凹說請客啦、吃飯啦，來玩燒錢的遊戲啦，然後又是什麼結婚生子買房買車這種老話題，我這邊一律建議裝窮裝慘」。

原PO表示，自己就是幾乎每一餐都吃公司補助，且住在金山街6000元的套房內，放假都在家裡上網很少出門，「已經母單快三十年了，就問身邊的人誰還會想找我出去花錢？」

最後，他提醒工程師不要為了省錢或工作而犧牲健康，應適度調整作息、注意飲食，保留體力與彈性。他也以自身經驗分享，適度放慢節奏、保持身心平衡，反而能在職場中走得更長久。

貼文曝光後，網友留言表示，「熟練得令人心疼」、「東西都拿去公司充、屎在公司拉、食物都在員餐吃，公司養我拜託，我只差沒把床搬去公司了」、「之前在前公司夏天為了省水電費，六日我都用公司廁所接水管洗澡，晚上鋪紙箱開冷氣過夜還太冷感冒，每天分別從不同廠區裝大桶冰水回去超爽」。

延伸閱讀
台鐵集電弓故障拉斷電線！彰化站雙向中斷　乘客卡2小時走路進月台
聖誕老人通過台灣上空！　國防部罕見曝飛越照：武裝部隊保持對周邊空域控制
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」
台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

台東6.1地震恐是警示　專家揭「縱谷斷層超活躍」：留意規模7強震

跨年後秒發財！「5星座」明年1月旺爆　財運事業狂飆

2026台中跨年夜卡司強！蕭敬騰、告五人陪倒數　交通攻略一次看

月薪8萬竹科物價吃不消！工程師曝9招省錢秘訣：堅持裝窮裝慘

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

台東6.1地震恐是警示　專家揭「縱谷斷層超活躍」：留意規模7強震

跨年後秒發財！「5星座」明年1月旺爆　財運事業狂飆

2026台中跨年夜卡司強！蕭敬騰、告五人陪倒數　交通攻略一次看

月薪8萬竹科物價吃不消！工程師曝9招省錢秘訣：堅持裝窮裝慘

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力　網點頭：有觀眾緣

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波　網：有詛咒？

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

王ADEN跨年場被取消！陳沂：有那麼嚴重嗎？壓力最大的是女學生

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」　一堆人竟騎走

《鄉親篇》形象片曝光　陳亭妃走進魚塭巷弄了解每一個鄉親的需要

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

孫生與未成年少女案　周念暉律師「網友若誹謗少女刑期加1/2」

小熊新星霍頓下半季開外掛！12先發防禦率1.03　官網解析挑戰賽揚3關鍵

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆

不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館

陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

冬天「勃起反應慢」　泌尿醫曝警訊

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

更多熱門

相關新聞

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力

禾浩辰求婚成功！她挖出「4部作品」讚努力

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，並在昨（24）日宣布求婚成功。喜訊曝光後，不少人都獻上祝福，也有人翻找出禾浩辰過去出演過的作品。就有網友發文表示，禾浩辰其實演過很多很厲害的作品，不知道大家有沒有看過？貼文曝光後，掀起討論。

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波

連2年尾牙踩雷！去年邱軍酒駕+今年王ADEN臭臉風波

男友狂啃紅蘿蔔　藏心碎真相

男友狂啃紅蘿蔔　藏心碎真相

年末大掃除！專家列「20樣必丟清單」

年末大掃除！專家列「20樣必丟清單」

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

關鍵字：

Dcard竹科工程師周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面