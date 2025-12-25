男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」藏心碎真相　她聽完不捨哭了

▲男子的三餐與點心都搭配紅蘿蔔食用，女友詢問原因後，得知背後其實藏著童年陰影。（示意圖／pixabay）

國外一名女子近日在社群平台分享自身經歷，引發網友熱議。她表示，自己查看男友的飲食日誌時，原本只是出於關心健康，卻意外發現一段令人心酸的過往。日誌顯示，男友幾乎每天都大量食用紅蘿蔔，不論早餐、午餐、點心或晚餐，餐桌上幾乎都少不了這項蔬菜。

綜合外媒報導，從紀錄來看，男子的三餐與點心都搭配紅蘿蔔食用，攝取量明顯高於一般人。女友起初感到疑惑，但在詢問原因後，得知背後其實藏著童年陰影。原來，男友因膚色較白，曾在小學三年級時遭同學嘲笑與霸凌，從那時起便聽信「吃紅蘿蔔能讓膚色變深」的說法，長年養成每天吃紅蘿蔔的習慣。

女子將這段故事分享到TikTok，影片迅速爆紅，累積近千萬次觀看。她在影片中坦言，得知真相後忍不住落淚，對男友多年來默默承受的心理壓力感到心疼。不少網友在留言區表達感慨，有人覺得既溫馨又難過，也有人開玩笑調侃紅蘿蔔的各種「傳說功效」。也有網友認真詢問，食用紅蘿蔔是否真的能影響膚色。

據了解，紅蘿蔔等含有β-胡蘿蔔素的食物，確實可能讓皮膚呈現較健康的色澤，但效果有限，且仍需更多研究證實。專家也提醒，飲食應保持均衡，過量攝取胡蘿蔔素可能導致皮膚暫時出現偏橘的現象，雖無害但不一定符合個人期待。

