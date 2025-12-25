年末大掃除！整理專家推2斷捨離原則　列出「20樣必丟清單」

▲專家分享斷捨離原則，並列出20樣優先丟棄的清單。（示意圖／Pexels）
圖文／CTWANT
隨著2025年逐漸進入尾聲，不少民眾開始規劃年終大掃除。專家指出，整理不只是清除雜物，更是重新審視生活狀態的重要過程。日本整理顧問近藤麻理惠認為，斷捨離是一種告別過去、為未來預留空間的儀式，適合在年末階段進行全面檢視，並列出民眾應該丟棄的15樣實體物品、5樣無形負擔。
專家歸納出斷捨離的兩項核心原則，其一為「一年未使用原則」，若物品超過一年未曾動用，日後再被使用的可能性極低；其二是「心動判斷法」，當拿起物品時若無法產生喜悅感受，就應考慮是否放手。透過這兩項標準，有助於快速做出取捨。
在實體物品清理方面，專家建議優先處理最容易累積的日常用品，並列出15項應優先檢視的項目如下：
1.超過兩年未穿的衣服
2.尺寸不合身的服飾
3.破損或起毛球的衣物
4.只剩單隻的襪子
5.褪色或變形的內衣褲
6.已過保存期限的化妝品
7.長期未用完的試用品
8.出現破損的梳子
9.使用過久的舊牙刷
10.褪色或老舊的毛巾
11.已過期的優惠券
12.舊型電子產品的說明書
13.無法正常充電的充電線
14.已乾掉無法書寫的筆
15.超過有效期限的藥品
除了看得見的實體物品外，專家也提醒，無形與數位內容同樣會影響心理狀態，並提出5項建議清理的重點：
1.手機中長期未使用的應用程式
2.社群媒體上令人感到壓力或不適的追蹤對象
3.電子郵件信箱中的垃圾訂閱
4.早已不合時宜的待辦事項清單
5.對過去錯誤或遺憾的過度執著
整理專家指出，「捨不得」、「可惜」往往成為物品與情緒堆積的關鍵因素，民眾應該將思維轉變為「值得擁有更美好的生活空間」。專家也建議，整理時應循序漸進，從最容易判斷的物品開始，逐步建立信心，為迎接新的一年做好準備。
