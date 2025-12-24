南韓、美國推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

▲美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」於12月23日進入南韓釜山。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

南韓與美國在核動力潛艦合作議題上出現新進展。南韓國家安全顧問魏聖洛（Wi Sung-lac）證實，雙方已同意推動一項「獨立協議」，專門處理核動力潛艦相關合作，並計畫於明年初啟動工作層級磋商。

推動獨立協議 為核動力潛艦合作鋪路

根據《韓聯社》報導，魏聖洛表示，南韓與美國已就核動力潛艦合作達成共識，認為有必要另簽一份獨立協議，並同意正式推進相關討論。他指出，這項協議將有助於處理現行制度下的限制，讓雙方能更具體展開合作。

美原子能法限制在前 南韓尋求例外機制

魏聖洛說明，美國《原子能法》（U.S. Atomic Energy Act）第91條原則上禁止將核材料用於軍事用途，因此南韓希望透過另簽核動力潛艦相關協議，爭取美方提供例外或豁免機制，使美國總統得以依法授權相關核材料移轉。

他也指出，澳洲先前在「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）架構下，便是以類似方式與美國另簽協議，推動其核動力潛艦計畫。

燃料採低濃縮鈾 重申核不擴散立場

在談及核燃料議題時，魏聖洛強調，南韓已再次向美方重申遵守核不擴散原則的立場。南韓規劃使用濃度低於20%的低濃縮鈾作為核動力潛艦燃料，並明確表示不考慮使用高濃縮鈾。

明年初展開磋商 美方代表團將訪韓

魏聖洛透露，美國工作層級代表團預計將於明年初訪問南韓，就如何落實雙方先前發布的聯合說明文件內容進行協商。依照現行南韓與美國的雙邊核能協議，南韓原則上不得自行進行鈾濃縮，低濃縮鈾須全面仰賴進口。

他形容，鈾供應是需要「戰略合作」的重要議題，雙方已同意加快相關討論，並計畫於明年透過高層會議檢視進展。

訪美期間同步討論半島安全與北韓議題

此外，魏聖洛也表示，他在訪問美國期間，與美方就朝鮮半島安全情勢交換意見，並探討重啟與北韓對話的可能性。他並於紐約會晤聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），討論促進半島和平與穩定的方式。

魏聖洛強調，南韓將在任何出現機會時，持續推動外交努力，尋求對話空間。