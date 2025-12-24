　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最大！日本柏崎刈羽核電廠明年1月重啟　東電申請最終確認

▲▼位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京電力公司24日向原子能規制委員會遞交「使用前確認」申請，預計2026年1月20日啟動新潟縣柏崎刈羽核電廠6號機組。柏崎刈羽核電廠是全球最大核電設施，將成為東電自2011年福島核災後首度恢復運轉的反應爐。

共同社報導，據悉6號機組反應爐已完成核燃料裝填作業，技術層面啟動準備就緒，若原子能規制委員會在使用前確認程序中未發現問題，東電將獲得「試驗使用」批准書後正式啟動反應爐，隨後進入發電調試階段，經再次確認後轉入商業運轉。

東電控股社長小早川智明在總部記者會上公布此事，並強調「安全沒有終點，我們將不斷努力。作為引發福島事故的當事方，我們深刻反省並將汲取教訓」。他還說，實現能源穩定供應和去碳化社會離不開核電。

報導稱，該機組針對福島核災事故教訓進行安全升級，包括強化地震、海嘯等天災對策，並加裝「過濾通風口」系統，可在重大事故時去除放射性物質後排氣。

新潟縣知事花角英世23日已向首相高市早苗及經產相赤澤亮正表達同意重啟立場，並於24日例行記者會上要求東電加強安全對策，稱相關業務的開展離不開與縣民對話及地方的支持，「希望東電能意識到這種共生關係」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母！
收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊
快訊／台東今晚第4震！
快訊／突狂震！住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔出
直擊國道高架橋強震擺盪！　駕駛驚呼：搖超久
快訊／高雄震後爆「沒水可用」
下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」
快訊／平安夜連3震！
快訊／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了
快訊／台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命
快訊／18:39又地震！規模3.7
快訊／6.1地震　恐怖搖晃畫面曝光！
快訊／6.1地震！台鐵鹿野到太麻里電力中斷　列車暫停檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最大！日本柏崎刈羽核電廠明年1月重啟　東電申請最終確認

不只登月！俄計畫10年內建造「月球核電廠」　目的曝光

泰柬停火談判今登場　柬國控：泰戰機深入柬境內近百公里開轟

尹錫悅違反政治資金法遭起訴　涉收總價2.7億韓元免費民調

耶誕夜最暖行動！　美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」

史上首次！機艙突失壓　美小型飛機「自動降落系統」成功啟動

美國H-1B簽證「取消隨機抽籤」　優先核發給高薪、高技能人才

南韓、美國推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

戰場變直播間！柬埔寨士兵「淡定擦防曬」帶貨　影片全是槍聲

台灣超車日韓！　「人均GDP」亞洲經濟排名第4

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

全球最大！日本柏崎刈羽核電廠明年1月重啟　東電申請最終確認

不只登月！俄計畫10年內建造「月球核電廠」　目的曝光

泰柬停火談判今登場　柬國控：泰戰機深入柬境內近百公里開轟

尹錫悅違反政治資金法遭起訴　涉收總價2.7億韓元免費民調

耶誕夜最暖行動！　美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」

史上首次！機艙突失壓　美小型飛機「自動降落系統」成功啟動

美國H-1B簽證「取消隨機抽籤」　優先核發給高薪、高技能人才

南韓、美國推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

戰場變直播間！柬埔寨士兵「淡定擦防曬」帶貨　影片全是槍聲

台灣超車日韓！　「人均GDP」亞洲經濟排名第4

張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母：您將英雄帶來世上

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

陳偉霆兒子名意外被曝光！　王安宇說溜嘴急道歉…他反應獲讚

台灣「鴻華先進Bria新休旅」開箱本月上市　國產價水準不輸進口車

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

WBC備戰策略？陳傑憲強調默契　曾豪駒笑喊「烤肉」

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

大淵拍重慶重機「抱飛失敗」　喊：加錢！...出動兩個來抱XD

國際熱門新聞

穿這款衣服搭機超NG　他被徹底搜身

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

川普：2027年6月起將對中國晶片加徵關稅

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

20歲「歐洲最美公主」　完成空軍首次單飛

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

高市早苗是否該收斂發言？她回嗆被網讚爆

委內瑞拉石油出口承壓　國際油價連5漲

輝達飆3％領美股收紅！　台積電ADR漲1.29％

玩命關頭？京東法國倉庫竊案一夜被搬空

AI解密「2大世紀懸案」殺手竟是同一人

艾普斯坦新檔案大量涉川普　司法部反擊

日本核電廠福井「普賢」反應爐　放射性水外洩

柬埔寨要求談判改至吉隆坡！泰國拒讓步

更多熱門

相關新聞

尹錫悅遭起訴　涉收2.7億韓元免費民調

尹錫悅遭起訴　涉收2.7億韓元免費民調

南韓特別檢察官小組24日起訴前總統尹錫悅，指控其違反《政治資金法》免費收受民調結果。檢方表示，尹錫悅與妻子金建希在2021年6月至2022年3月期間，涉嫌免費獲得58份民調數據，總價值高達2.7億韓元（約新台幣583萬元）。

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

高市早苗是否該收斂發言？她回嗆被網讚爆

高市早苗是否該收斂發言？她回嗆被網讚爆

防衝突斷網！日本駐外使館2026試行星鏈

防衝突斷網！日本駐外使館2026試行星鏈

日本擬徵入境審查費　外國客多付3000日圓

日本擬徵入境審查費　外國客多付3000日圓

關鍵字：

核電柏崎刈羽東電日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面