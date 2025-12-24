全球最大！日本柏崎刈羽核電廠明年1月重啟　東電申請最終確認

▲位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京電力公司24日向原子能規制委員會遞交「使用前確認」申請，預計2026年1月20日啟動新潟縣柏崎刈羽核電廠6號機組。柏崎刈羽核電廠是全球最大核電設施，將成為東電自2011年福島核災後首度恢復運轉的反應爐。

共同社報導，據悉6號機組反應爐已完成核燃料裝填作業，技術層面啟動準備就緒，若原子能規制委員會在使用前確認程序中未發現問題，東電將獲得「試驗使用」批准書後正式啟動反應爐，隨後進入發電調試階段，經再次確認後轉入商業運轉。

東電控股社長小早川智明在總部記者會上公布此事，並強調「安全沒有終點，我們將不斷努力。作為引發福島事故的當事方，我們深刻反省並將汲取教訓」。他還說，實現能源穩定供應和去碳化社會離不開核電。

報導稱，該機組針對福島核災事故教訓進行安全升級，包括強化地震、海嘯等天災對策，並加裝「過濾通風口」系統，可在重大事故時去除放射性物質後排氣。

新潟縣知事花角英世23日已向首相高市早苗及經產相赤澤亮正表達同意重啟立場，並於24日例行記者會上要求東電加強安全對策，稱相關業務的開展離不開與縣民對話及地方的支持，「希望東電能意識到這種共生關係」。