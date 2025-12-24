獲國民黨徵召參戰高雄　柯志恩喊話：有信心帶領高雄蛻變

▲國民黨24日中常會通過正式徵召柯志恩參選高雄市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨中常會今（24日）通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。柯志恩說，她懷著無比感恩、也無比慎重的心情，接受本黨徵召，她會用行動證明，柯志恩有能力、有決心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。

柯志恩說，她今天懷著無比感恩、也無比慎重的心情，接受本黨徵召，成為明年高雄市長選舉的候選人。這不只是一份光榮的使命，更是一份必須全力以赴、贏得勝利的重責大任。

柯志恩感謝黨內同志的信任；更要感謝在上一屆市長選舉中，投下支持的一位又一位高雄市民朋友——52萬9千多張選票，不只是數字，而是一份對城市未來的期待與託付。這份力量，沒有停留在過去，而是在之後一次又一次的傾聽、拜訪與請益中持續累積、逐漸壯大，像一波波溫柔卻堅定的海浪，推動柯志恩一路前進。

▲▼柯志恩獲國民黨徵召參戰高雄市長 喊話有信心帶領高雄蛻變。（圖／記者賴文萱翻攝）

她更要感謝許多高雄市民給她的接納、鼓勵與建議。無論是支持或提醒，她都十分珍惜、也都放在心上。正是這些真實而熱切的聲音，讓她更加確信，只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉，柯志恩一定可以贏得勝選、創造光榮。

柯志恩說，她不是因為自信而再度出發，而是因為選擇留下來、深耕打拚的責任感；她不是因為掌聲而站在這裡，而是因為願意接受選舉烈焰考驗的承擔與勇氣！她願意用行動證明，柯志恩有能力、有決心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。

「高雄，是一座包容、溫暖、也始終努力向前的偉大城市」柯志恩強調，無論我們來自哪個世代、從事什麼工作、支持過哪個政黨，我們都生活在同一片土地，擁有同一個未來。因此，市政不該有顏色之分，也不該陷入立場之爭，一切都應該以市民的福祉、與城市的發展為最高原則。

柯志恩直言，她參選不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線。面對產業轉型、青年發展、長照照顧、城市治理，以及每一位高雄人的日常生活，唯有跨越政黨派系、放下標籤、放下對立，才能找出屬於高雄、也屬於大家的幸福方程式。

她最後說，未來這場選戰，絕對不會輕鬆。民進黨必如過往動員所有資源、用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊，然而，只要有更多高雄人力挺，她無畏無懼，會選擇最真誠的方式，面對市民、面對問題、面對檢驗。希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望。