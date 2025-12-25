平安夜前夕傳地中海移民船難116死　僅1人倖存

▲義大利拉姆培杜薩島附近海域，經常可以見到移民鐵殼船。（資料照與本文無關／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

平安夜前夕再發生移民悲歌，地中海救援熱線組織「警報電話」（Alarm Phone）表示，據通報一艘載有117名移民的船隻在海上翻覆，目前僅確認1人在北非突尼西亞獲救，義大利及相關國家官方單位尚未證實這起事故。

「警報電話」指出，該組織於19日接獲通報，一艘移民船於18日自利比亞港口祖瓦拉出發，船上載有大量移民。組織隨後多次嘗試透過衛星電話與該船聯繫，但始終未能取得回應。

117人出發，僅發現1人倖存

聲明指出，12月21日晚間，「警報電話」接獲進一步消息，突尼西亞漁民在海上發現一艘木船，船上僅有1名倖存者。該名倖存者表示，他於2天前自祖瓦拉出發，是此次船難的唯一生還者。

倖存者指出，船隻出發僅數小時後，海況迅速惡化，風速最高達每小時40公里。由於倖存者狀況十分虛弱，尚無法完整說明事故經過，已由漁民送往突尼西亞一家醫院治療。

「警報電話」也表示，利比亞與突尼西亞海岸警衛隊均稱，近2天未救援任何人上岸，而且近期天氣惡劣，尤其18日至19日夜間無法出海，這段期間也沒有任何來自利比亞的移民船抵達義大利南部的蘭佩杜薩島（Lampedusa），因此這起疑似船難事件目前仍未獲官方證實。