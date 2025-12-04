　
川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」：國安考量

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普政府加大移民執法。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國政府2日宣布，即日起暫停處理來自19個非歐洲國家的所有移民申請案件，包括綠卡及公民身份申請程序，理由是國家安全與公共安全考量。新政策涵蓋阿富汗、索馬利亞等19國，這些國家6月已面臨全面或部分旅行禁令。

受影響國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等12國，上述國家6月已面臨最嚴厲限制，除了少數例外以外，全面禁止入境。另外7國包括蒲隆地（Burundi）、古巴、寮國、獅子山、多哥（Togo）、土庫曼與委內瑞拉，上述國家則在6月禁令中面臨部分限制。

《路透社》報導，新政策暫停了所有待處理申請，要求入列國家移民「接受一項徹底的重審查程序，包括可能的面談，必要時再次面談，全面評估所有國家安全與公共安全威脅。」官方備忘錄提到，近期發生多起疑似移民犯罪，包括上周華府的國民兵槍擊案，當時一名阿富汗男子開槍，造成1死1重傷。

▲▼白宮外圍2國民兵遭槍殺身亡。（圖／路透）

▲華府國民兵遇襲，1死1重傷。（圖／路透）

美國總統川普1月重返白宮以來，積極推動移民執法，派遣聯邦探員前往各大城市，並在美墨邊境拒絕庇護申請者。其政府經常強調驅逐行動，但較少著墨重塑合法移民的努力，但上周發生國民兵槍擊案後，合法移民問題似乎開始受到關注。

川普將移民問題責任歸咎於前總統拜登，近期對索馬利亞人發表強硬言論，形容他們是「垃圾」（garbage），並表示「我們不希望他們進入我們的國家」。

美國移民律師協會（AILA）政府關係資深主任達拉爾-迪尼（Sharvari Dalal-Dheini）則表示，已接獲多起宣誓儀式、入籍面談及身分調整面談遭取消的通報。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國超氣！川普簽台灣保證落實法案　外交部反擊：無權干預

中國超氣！川普簽台灣保證落實法案　外交部反擊：無權干預

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》，引發中國不滿，中國外交部與國台辦3日連番針對台美關係及我國主權發表不實言論，外交部今（4日）嚴正駁斥，並指出，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

川普：美俄會談「還不錯」但成果難說

川普：美俄會談「還不錯」但成果難說

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

最新進展！普丁接受部分美方和平方案

川普簽了台灣保證法案！卓榮泰發聲

川普簽了台灣保證法案！卓榮泰發聲

李在明：願扮高市早苗、習近平「和事佬」

李在明：願扮高市早苗、習近平「和事佬」

關鍵字：

移民川普國安綠卡

