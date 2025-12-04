川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」：國安考量

▲川普政府加大移民執法。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國政府2日宣布，即日起暫停處理來自19個非歐洲國家的所有移民申請案件，包括綠卡及公民身份申請程序，理由是國家安全與公共安全考量。新政策涵蓋阿富汗、索馬利亞等19國，這些國家6月已面臨全面或部分旅行禁令。

受影響國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等12國，上述國家6月已面臨最嚴厲限制，除了少數例外以外，全面禁止入境。另外7國包括蒲隆地（Burundi）、古巴、寮國、獅子山、多哥（Togo）、土庫曼與委內瑞拉，上述國家則在6月禁令中面臨部分限制。

《路透社》報導，新政策暫停了所有待處理申請，要求入列國家移民「接受一項徹底的重審查程序，包括可能的面談，必要時再次面談，全面評估所有國家安全與公共安全威脅。」官方備忘錄提到，近期發生多起疑似移民犯罪，包括上周華府的國民兵槍擊案，當時一名阿富汗男子開槍，造成1死1重傷。

▲華府國民兵遇襲，1死1重傷。（圖／路透）



美國總統川普1月重返白宮以來，積極推動移民執法，派遣聯邦探員前往各大城市，並在美墨邊境拒絕庇護申請者。其政府經常強調驅逐行動，但較少著墨重塑合法移民的努力，但上周發生國民兵槍擊案後，合法移民問題似乎開始受到關注。

川普將移民問題責任歸咎於前總統拜登，近期對索馬利亞人發表強硬言論，形容他們是「垃圾」（garbage），並表示「我們不希望他們進入我們的國家」。

美國移民律師協會（AILA）政府關係資深主任達拉爾-迪尼（Sharvari Dalal-Dheini）則表示，已接獲多起宣誓儀式、入籍面談及身分調整面談遭取消的通報。