國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普宣布：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普下令暫停實施綠卡抽籤制度。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令暫停實施俗稱「綠卡樂透」（green card lottery）的綠卡抽籤制度（Diversity Visa Lottery），國土安全部長諾姆（Kristi Noem）隨即宣布配合執行，主因是近期犯下布朗大學與麻省理工學院槍擊案的嫌犯，即是透過該制度入境美國。

槍擊嫌犯靠抽籤入境　川普斥「不該讓這種人進來」

根據《衛報》報導，羅德島州普羅維登斯（Providence）警方指出，犯下布朗大學（Brown University）與麻省理工學院（MIT）槍擊案的嫌犯為葡萄牙籍男子瓦倫特（Claudio Neves Valente）。他在2000年以學生簽證進入美國，2017年透過綠卡抽籤計畫取得永久居留權。他於當地時間12月19日晚間自殺身亡。

諾姆表示，「這名惡劣份子根本不該被允許進入我們國家」，並在社群平台X上宣布，依川普指示，國土安全部已正式暫停綠卡抽籤制度。

綠卡抽籤遭批有漏洞　2025年吸2000萬人申請

川普長期反對綠卡抽籤制度，並將其視為潛藏風險的漏洞。該制度每年透過隨機抽籤方式，提供最多5萬名額，專供來自移民人數較少國家的民眾申請，非洲地區申請人比例尤高。

2025年度的抽籤計畫吸引近2000萬人申請，最終選出13.1萬多名中籤者（包含其配偶），這些人必須通過審查程序，才能獲得進入美國的資格。葡萄牙公民中籤者僅有38人。

這已非川普政府首次藉由重大案件調整移民政策。去年11月，一名阿富汗籍男子涉犯國民兵致死案件後，政府即對阿富汗及其他國家祭出更嚴格的移民限制。此次暫停綠卡抽籤，被視為延續其強硬路線的又一舉措。

►布朗大學槍手「倉庫內輕生」！　MIT教授也是他殺的
►布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時
►川普旅行禁令再擴大！　名單增至19國

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

關鍵字：

川普綠卡綠卡樂透綠卡抽籤移民北美要聞

