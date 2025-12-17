　
    • 　
>
川普旅行禁令再擴大！　名單增至19國

▲▼美國總統川普9日返回華府。（圖／路透）

▲川普大幅擴張旅行禁令範圍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日簽署最新移民管制公告，大幅擴張旅行禁令範圍，新增7國列入全面禁止入境名單，並對另外15國實施部分限制措施，預計明年元旦正式生效。

白宮發布聲明指出，布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國及獅子山等7國公民將面臨全面禁止入境禁令，加上原有的12國黑名單，美國旅行禁令涵蓋範圍已達19國。值得注意的是，持巴勒斯坦自治政府核發旅行證件者同樣被納入全面禁令對象。

這項史上最大規模的旅行限制措施，源於上月26日華盛頿特區國民兵槍擊案件。據悉，涉案槍手為阿富汗籍人士，曾在CIA轄下部隊服役，於2021年美軍撤離阿富汗後獲准入境，今年更通過審查取得政治庇護資格。川普政府以此案例為由，強化移民管制正當性。

敘利亞被列入禁令名單格外引人關注，因為就在數天前，該國發生針對美軍的攻擊事件，造成2名美軍士兵及1名平民翻譯員喪生，美方將此事件歸咎於伊斯蘭國組織。

白宮解釋敘利亞入列原因時表示，「儘管該國正與美國密切合作處理安全挑戰，但敘利亞仍缺乏足夠的中央政府機關核發護照或民事文件，且未具備適當的篩檢審核機制。」

同時，安哥拉、安提瓜和巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞及辛巴威等15國則被列入部分限制名單。

川普對奈及利亞態度尤其強硬，他先前在Truth Social平台發文警告，「如果奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，且很有可能進入這個現已蒙羞的國家，以『荷槍實彈』方式徹底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。」

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）早在12月5日即預告將擴大旅行禁令國家清單。川普政府在公告中強調，這些限制措施「對於防範美國缺乏充分資訊評估風險的外國人士入境實屬必要，總統有責任採取行動確保尋求入境者不會危害美國人民」。

分析人士指出，此次大規模擴張旅行禁令反映川普政府「美國優先」移民政策的極端化趨勢，不僅涵蓋範圍創新高，實施時程也相當急迫，勢必對國際關係及相關國家人民造成重大衝擊。

12/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）近日接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪時，罕見對總統川普（Donald Trump）做出直白評價，不僅形容川普「有酒癮者的性格」，也坦言他第二任期部分作為，確實帶有「報復」意味，相關內容曝光後在華府政壇掀起震盪。

旅行禁令移民川普北美要聞

