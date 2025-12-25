把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，川普政府正規劃大幅重塑美國移民拘留體系，擬透過整修工業倉庫作為臨時收容設施，集中安置上萬名遭拘留移民，並以類似物流配送的方式，加快遣返作業。

川普擬「物流化」遣返移民

《華盛頓郵報》取得的一份招標草案披露，這項構想將改變目前依照各地空床情況，分散安置被拘移民的做法。根據華郵檢視的招標文件，移民暨海關執法局打算建立一套高度系統化的「輸送機制」，讓移民在短時間內完成登記、集中收容並迅速遣返出境。

依照規劃，被拘留的移民將先在處理據點停留數周，隨後被轉送至由大型倉庫改建的臨時收容中心，等待遣返。初步藍圖包括興建7座大型收容所，每座可容納約5000至1萬人；另將尋找16座中小型倉庫改建，每處最多可收容1500人。

主要物流樞紐設點，以利大規模遣返作業

文件顯示，這些大型設施預計設於接近主要物流樞紐的地點，涵蓋維吉尼亞、德克薩斯、路易斯安那、亞利桑那、喬治亞及密蘇里等州。相關招標草案尚未定案，但《華郵》掌握的內部電郵顯示，ICE計畫近期先向民營拘留業者徵詢市場意願，再依回饋修正方案，並可能很快啟動正式招標。

報導分析，這項計畫是美國總統川普推動「大規模拘留並遣返移民」行動的下一階段。在國會撥款450億美元專用於移民拘留後，川普政府已陸續重啟閒置監獄、動用部分軍事基地空間，並與共和黨籍州長合作，在偏遠地區設立帳篷營地。

亞利桑那州地方媒體先前披露，ICE代理局長里昂（Todd M. Lyons）今年4月在一場邊境安全會議中表示，政府必須把遣返移民視為一項「可規模化運作的流程」，並形容目標是讓驅逐行動如同亞馬遜》的物流配送般高效，「就像快速出貨，只是運送的對象換成人」。

不過，商用不動產與人權領域專家警告，將倉庫作為人員長期拘留空間，可能引發嚴重後勤與人道問題。相關建築原本僅用於儲存與運輸，普遍存在通風不良、溫控不足等缺陷，且多位於偏遠地區，未必具備支應數千人長時間生活所需的供水、排污與衛生設施，恐為未來執行帶來新一波爭議。