　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，川普政府正規劃大幅重塑美國移民拘留體系，擬透過整修工業倉庫作為臨時收容設施，集中安置上萬名遭拘留移民，並以類似物流配送的方式，加快遣返作業。

川普擬「物流化」遣返移民

《華盛頓郵報》取得的一份招標草案披露，這項構想將改變目前依照各地空床情況，分散安置被拘移民的做法。根據華郵檢視的招標文件，移民暨海關執法局打算建立一套高度系統化的「輸送機制」，讓移民在短時間內完成登記、集中收容並迅速遣返出境。

依照規劃，被拘留的移民將先在處理據點停留數周，隨後被轉送至由大型倉庫改建的臨時收容中心，等待遣返。初步藍圖包括興建7座大型收容所，每座可容納約5000至1萬人；另將尋找16座中小型倉庫改建，每處最多可收容1500人。

主要物流樞紐設點，以利大規模遣返作業

文件顯示，這些大型設施預計設於接近主要物流樞紐的地點，涵蓋維吉尼亞、德克薩斯、路易斯安那、亞利桑那、喬治亞及密蘇里等州。相關招標草案尚未定案，但《華郵》掌握的內部電郵顯示，ICE計畫近期先向民營拘留業者徵詢市場意願，再依回饋修正方案，並可能很快啟動正式招標。

報導分析，這項計畫是美國總統川普推動「大規模拘留並遣返移民」行動的下一階段。在國會撥款450億美元專用於移民拘留後，川普政府已陸續重啟閒置監獄、動用部分軍事基地空間，並與共和黨籍州長合作，在偏遠地區設立帳篷營地。

亞利桑那州地方媒體先前披露，ICE代理局長里昂（Todd M. Lyons）今年4月在一場邊境安全會議中表示，政府必須把遣返移民視為一項「可規模化運作的流程」，並形容目標是讓驅逐行動如同亞馬遜》的物流配送般高效，「就像快速出貨，只是運送的對象換成人」。

不過，商用不動產與人權領域專家警告，將倉庫作為人員長期拘留空間，可能引發嚴重後勤與人道問題。相關建築原本僅用於儲存與運輸，普遍存在通風不良、溫控不足等缺陷，且多位於偏遠地區，未必具備支應數千人長時間生活所需的供水、排污與衛生設施，恐為未來執行帶來新一波爭議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理
快訊／確定了！　川普欽點宏都拉斯候選人正式當選總統
聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照　大票一看笑了
聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨！濕冷到周末
輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq
台東整晚連6震！　氣象署提醒：注意規模6.0餘震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

確定了！　川普欽點宏都拉斯親台候選人正式當選總統

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

日本傳奇球星「巨人」癌症過世！　葬禮將只有至親出席

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

確定了！　川普欽點宏都拉斯親台候選人正式當選總統

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

日本傳奇球星「巨人」癌症過世！　葬禮將只有至親出席

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

獨／粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊！　氣氛緊繃

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

水電工殺3同學奇案！　汐止五指山野兔引出白骨

全台3山有下雪機率！　賈新興示警「2地區7.5度低溫」

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝！超商聖誕周末優惠懶人包

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

48歲媽二婚懷孕！　「男神收割機」女星一人飾兩角…返鄉當看護

確定了！　川普欽點宏都拉斯親台候選人正式當選總統

張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

國際熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

土耳其出現近7百個天坑！

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

日本傳奇球星「巨人」癌症過世！

吳哥窟遊客驟減！導遊收入暴跌8成

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

穿這款衣服搭機超NG　他被徹底搜身

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

把移民視為快遞包裹　川普擬「物流化」大規模遣返

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

AI解密「2大世紀懸案」殺手竟是同一人

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

更多熱門

相關新聞

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

輝達同意以200億美元（約新台幣6300億元）全現金收購高效能人工智慧（AI）加速晶片新創公司Groq，消息由創投公司Disruptive執行長戴維斯（Alex Davis）證實。Disruptive主導Groq今年9月的最新一輪融資。

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

耶誕行情發酵！美股標普道瓊雙創新高　台積電ADR漲近2美元

耶誕夜最暖行動　美鎖定耶誕老人行蹤

耶誕夜最暖行動　美鎖定耶誕老人行蹤

史上首次　美飛機「自動降落系統」成功啟動

史上首次　美飛機「自動降落系統」成功啟動

美取消H-1B簽證抽籤　優先核發給高薪人才

美取消H-1B簽證抽籤　優先核發給高薪人才

關鍵字：

華郵川普移民北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

土耳其出現近7百個天坑！

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面