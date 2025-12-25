京華城案「柯文哲3致命」關鍵　律師：面臨強制處分風險

▲台灣民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲、威京集團董事長沈慶京等共11人涉及的京華城弊案，法院預計明年3月26日宣判，並明確要求柯文哲、沈慶京、國民黨立委應曉薇三人必須親自出庭聽判，否則將面臨拘提。律師黃帝穎分析，法院此舉顯示強制處分風險極高，而柯文哲恐怕會被三大負面因素影響。

案件審理大進展

台北地方法院審理這起眾所矚目的京華城案，上週結束長達八天的密集辯論。法院宣布，明年三月二十六日將做出宣判，並明確要求前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京，以及立委應曉薇三人必須親自現身法庭，若無正當理由缺席，將被強制拘提。

律師黃帝穎在臉書發文指出，這類貪汙案件屬於重罪，而且由專門處理大案的合議庭審理，法院要求被告親自聽判，已經顯示該案有高度強制處分風險。他認為柯文哲目前至少面臨三個重大不利因素。

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇。（圖／記者黃哲民攝）

三大負面因素分析

黃帝穎進一步說明，第一，涉案關鍵人朱亞虎及彭振聲都已坦承犯行，兩人的證詞對檢方構成強大支持。第二，案件中的金流及行政流程，至今仍無法給大眾一個說得通的交代。第三，綽號「橘子」的重要關係人目前仍下落不明，這很可能會讓法院在評估是否對被告採取強制措施時，更加謹慎。