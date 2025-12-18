斷言柯文哲「一審10年↓」　沈政男：法官老早就形成心證了

▲台北地院審理京華城等案，17日續行被告柯文哲律師團答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

京華城一案仍在審判，精神科醫師沈政男在臉書發文，針對京華城案檢方辯論內容與後續判決走向提出完整分析，直言「柯文哲的收賄罪一定無罪，圖利罪很有機會無罪，一審總刑度會在十年以下」。他認為，檢察官已完成辯論，案件一年多來並未出現新事證，法官心證其實早已形成，外界預期農曆年前後宣判，但結果大致已可推測。

沈政男指出，圖利罪的關鍵在於「有沒有違法」以及「是否明知違法」兩個層次。他表示，從目前司法攻防來看，對於京華城案是否違法，「公說公有理，婆說婆有理」，若法官採信柯文哲說法、認定沒有違法，圖利罪自然無罪；即便進入「明知」層次，也是一個極難判斷的心理問題。他直言，「不是知道違法，而是明知，注意這個明字」，京華城案的複雜程度，並非如交通罰單般簡單。

他也質疑司法院以行政命令封鎖辯論庭直播，認為直播其實能幫助法官與社會判斷，柯文哲是否有能力「明知」違法。「如果直播以後，大眾根本都聽不懂，那麼柯文哲如何明知違法？」沈政男更反問，若柯文哲真是明知違法而為之，為何監察院只糾正市府，卻未彈劾時任市長，邏輯顯然說不通。

至於收賄罪，沈政男直言，檢方查了一年多，至今仍無法交代賄款來龍去脈，「只能判無罪」。他分析，若圖利罪與收賄罪不是無罪就是輕判，剩下的侵占公益罪與背信罪，可能象徵性判一些，「給社會一個交代」，但總刑度不會超過十年。他也直言，從法官不敢讓辯論直播、以及交保態度反覆來看，「判十年以下總刑度的可能性最大」。