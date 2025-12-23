柯文哲涉侵占6234萬　陳佩琪：奇怪！這麼多錢我怎沒管到？

▲北院過去召開柯文哲羈押庭，陳佩琪到庭旁聽。（資料照／記者李毓康攝）

台北地院22日審理京華城等案，柯文哲妻子陳佩琪同日表示，她看到新聞講說丈夫涉嫌侵占6234萬多元，但家裡的錢大大小小一向都是她在管，「奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」

ATM存款照被指「送賄鐵證」

陳佩琪在臉書發文表示，她很早就有存錢給子女們買基金的習慣，每當遇到錢快扣光了，她就領錢存入10萬元，讓一個帳戶扣好幾個月，心想這方法不用請假、免手續費、不用帶存摺印章，不必抽號碼牌，沒想到以她如此小心的個性，竟還是「害先生被抓去關了一年...」

她回憶，檢廉拿著一張她站在ATM前的照片，也不知是存款還是提款，就稱這是「貪汙鐵證」，只因台北市政府2020年3月10日開便當會，而她在同年3月18日存錢給小孩，就被說是便當會後有人送賄款給她的鐵證，讓柯文哲因此被抓去關了一年。

▲陳佩琪時常在臉書發文分享與柯文哲日常。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪，下同）

柯文哲質疑司法選擇性適用 陳佩琪直批「司法雙標」

陳佩琪說，台灣司法最為人詬病之處，是她先生22日說的一段話：「台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，他只要問一個問題，他們（檢察官）將來要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

柯文哲強調，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。對此，陳佩琪直言：「簡單說就是司法雙標啦、綠能你不能啦！ 」

監院頻喊沒入 陳佩琪嘆負債數千萬「哪來錢賠？」

陳佩琪指出，今天看到柯文哲的新聞寫「本案公益侵占包括...，合計6234萬6790元...」，但家裡的錢大大小小一向是她在管，「奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」

她感嘆，最近監察院動不動就來函說要沒入幾千萬、幾千萬的，還有兼罰款一大堆的，其實她和柯已經負債數千萬了， 所以她常問柯文哲說我們哪來的錢賠？後來想到一招，網軍最愛要她去跳樓了，常說：為什麼陳佩琪還沒跳啦、是什麼時候要跳啦，說他們很期待呦，「但我真的算過了，我的壽險跳樓也不夠先生去賠， 實在煩惱。」

陳佩琪說，「柯文哲說要不是有這場官司， 以他畢生才能和精力，一定可以幫國家做出一番成就，唉！這場官司導致他整天...，他說這個國家自己在內耗！」