主管同事「連兩周爽放4天」　OL心超癢！一票人喊：留著休16天

▲主管、同事畫休「兩周4天連假」，讓原PO猶豫是否也跟著休。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

年底放假氣氛濃！一名女網友笑稱，眼看同事們已經排好聖誕節後的「雙周連假」，這週五（12月26日）與下週五（1月2日）都請假，直接爽成「兩波四天連休」，連主管都劃好假期，讓她心癢癢地糾結，「要不要跟著請，還是把假留著？」文章引發網友建議，「主管請了，你就不用請」。

一名女網友在Threads表示，看到同事已經排休這周五及下周五，甚至主管也已經劃假了，等於兩周都連休4天假期，讓原PO也一度心癢癢的，「在思考要用掉，還是留著後面用？」

主管請假＝上班更輕鬆了



底下網友熱議，「如果是主管跟討人厭的同事休假，我一定會去上班，神清氣爽、心情愉悅的去上班」、「老闆不在的公司多快樂啊，連工作都事半功倍」、「主管請假，那可以去上班」、「主管請了，你就不用請」、「我兩個同事也是休12/26、12/31 、1/2」、「我請完之後，討厭的主管才跟我請同一天，我真心覺得虧爆」、「請過年開工後的4天（2月23至2月26日），變成連休16天更chill」。

也有網友直呼，「這兩天我們老闆直接給我們無薪」、「建議思考，年度考績打完了沒？」「你該煩惱的是那天要訂什麼下午茶」、「我們公司這2天直接全公司放假」。