民生消費

12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心

▲▼漢堡王推出3款全新勁濃起士點心。（圖／業者提供）

▲速食店12月新品懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食店紛紛在12月推出新品，漢堡王有3款勁濃起士點心，摩斯漢堡則是早餐限定貝果堡系列；另外，達美樂打造3款聖誕限定品項，肯德基的聖誕限定巨大桶也強勢回歸，還有新口味雪花乳酪脆雞。《ETtoday新聞雲》整理新品懶人包，供讀者參考。

▲▼漢堡王推出3款全新勁濃起士點心。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出3款全新勁濃起士點心。

●漢堡王
漢堡王12月1日起至1月31日限時2個月推出全新3款勁濃起士點心，包括勁濃辣薯球（單點69元）、勁濃洋蔥圈（單點69元）及勁濃雞塊（單點65元），機場內、科技廠內門市未販售。

另外，12月1日起還有「法式芥末豬排堡買1送1」，單點、套餐皆享優惠，售完為止。優惠不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市。

▲▼摩斯漢堡12月新品 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡12月主餐新品推出「壽喜燒雙牛珍珠堡」 。

▲▼摩斯漢堡12月新品 。（圖／業者提供）

▲點心則推出「月亮薯條」。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡12月1日起推出一系列限定新品，主餐有「壽喜燒雙牛珍珠堡」，以特製日式壽喜燒醬搭配經典燒肉片、多汁牛肉排，夾入超級大麥米漢堡當中，售價115元 ；早餐限定「櫻桃鴨福堡」，選用貝殼造型刈包夾入花蓮櫻桃鴨，結合洋蔥和風醬、爽脆萵苣與番茄，僅部分門市販售，售價75元。

點心則有「月亮薯條」，售價65元，搭配套餐消費可享60元加購價；湯品推「大麥仁紅豆湯」，嚴選國產紅豆熬成濃郁湯底，並以減糖配方結合珍珠薏仁，售價70元。

▲▼摩斯漢堡12月新品 。（圖／業者提供）

▲12月15日起再開賣早餐限定「貝果系列」。

業者更打造冬季限定飲品「摩斯冰可可」、「熱可可拿鐵咖啡」，售價55元起。12月15日起再開賣早餐限定「貝果系列」，提供「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3種口味，售價皆為65元。

歡慶新品上市，MOS Order APP推出跨店取嚐鮮優惠活動，12月1日起可享「壽喜燒雙牛珍珠堡搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶」，雙套優惠價378元，以及「摩斯冰可可買6送4」、「熱可可拿鐵咖啡買8送2」；12月15日起再祭出「貝果系列蛋堡搭配大杯冰紅茶買3組送1組」等超值優惠，數量有限，售完為止。

▲▼肯德基聖誕巨大桶回歸，同步開賣雪花乳酪脆雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基聖誕巨大桶回歸，同步開賣雪花乳酪脆雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基聖誕巨大桶回歸，同步開賣雪花乳酪脆雞。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基
肯德基12月1日起開賣聖誕限定「聖誕巨大桶」，今年以K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，內含雪花乳酪脆雞4塊、奇巧可可流心三重奏蛋撻3顆、草莓奶油比司吉2個，以及咔啦脆雞4塊+原味蛋撻3顆+黃金超蝦塊2份與鱈魚圈圈1份，售價1099元，售完為止。

肯德基指出，「雪花乳酪脆雞」為冬季限定新品，以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，撒上細緻乳酪粉，12月2日起至1月12日開賣，並提供「雪花乳酪脆雞XL全明星餐」、「雪花乳酪脆雞雙人餐」2款套餐組合，售價249元起。

▲▼達美樂推出3款新品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲達美樂推出3款新品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼達美樂推出3款新品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲限量「一擲High狂歡盒」一盒就能吃到3種新品。

●達美樂
達美樂12月1日起推出3款聖誕新品，「頂鮭豪牛雙饗披薩」選用炙烤鮭魚肚搭配炭燒牛肉，限時半價459元；「相思抹茶火山披薩」點綴綿密紅豆、Q彈麻糬，搭配濃郁抹茶火山，限時半價399元。「起司火山口拼盤」集結香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等副食，搭配起司火山，優惠價499元。

業者也推出限量「一擲High狂歡盒」，一盒即可吃到上述3種新品，12月1日起於全門市開放訂購，優惠價1399元。

另外，還有「澎湃狂饗套餐」，含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價1199元；「歡聚豐盛套餐」含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價799元。

