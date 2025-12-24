一路冷到周末！冷氣團南下全台急凍　最低溫下探10度

▲大陸冷氣團南下影響，全台氣溫下滑，北部與宜蘭整天濕冷，高山有降雪與結冰機率。。（示意圖／ETtoday資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

受大陸冷氣團南下影響，全台自26日起明顯轉冷，最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，北部與宜蘭整天偏濕冷，高山有降雪與結冰機率，民眾需留意低溫與天氣變化。

中央氣象署指出，26日大陸冷氣團影響並伴隨水氣增加，中部以北及宜花地區天氣轉冷，桃園以北與宜蘭有較廣泛降雨，局部可能出現較大雨勢，北部、花東及恆春半島有短暫雨，中南部多為多雲，山區零星降雨。氣象署指出，中部與東部3000公尺以上高山，以及北部與宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、固態降水或道路結冰的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「天氣風險」氣象主播簡瑋靚也指出，這波冷氣團最冷時間約落在12月24日晚間至12月27日清晨，冷平流明顯南下，台北測站預估最低約13度，已達大陸冷氣團強度，不排除短時間挑戰強烈大陸冷氣團等級。她分析，各地夜間低溫約11至14度，空曠地區與近山區可能下探至10至12度，中南部因輻射冷卻影響，日夜溫差明顯，週五晚間至週六清晨為全週最低溫時段。

另外，氣象專家賈新興在臉書表示，本波冷氣團在北部高山3000公尺左右的氣溫與水氣條件，比先前預估更有利於降雪發生，合歡山不排除出現雨夾雪，拉拉山及太平山也有降雪機率，時間點集中在12月25日深夜至12月26日清晨。

中央氣象署進一步說明，12月27日至28日冷氣團逐漸減弱，北部與宜蘭仍偏涼，其餘地區早晚涼冷，水氣稍減，迎風面北部、東半部與恆春半島仍有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，高山仍有零星降雪或結冰機率。12月29日北部與東北部氣溫回升，各地大致為多雲到晴，僅東半部及基隆北海岸有零星短暫雨。

