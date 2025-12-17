　
政治

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

▲▼尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話。（圖／翻攝YouTube／新聞面對面）

▲尚毅夫開嗆「笑你們藍白沒種」不敢處理違憲亂政的行政院長。（圖／翻攝YouTube／新聞面對面）

記者許力方／綜合報導

行政院長卓榮泰拍板宣布不副署《財劃法》修法，成憲政首例，總統賴清德更稱立法濫權、在野獨裁，引發爭議。資深政治記者尚毅夫上節目，對著國民黨桃園市議員凌濤正面開嗆，「我就笑你們藍白沒種，連一個違憲亂政的行政院長都不敢處理嘛」。

朝野互控違憲，尚毅夫在《新聞面對面》上開嗆，覺得講這件事都沒意義，「不敢就是不敢啊！我就笑你們國民黨、藍白沒種，連一個違憲亂政的行政院長你們都不敢處理嘛，就這麼簡單嘛。」他對著凌濤說，請問你，那後面行政院長繼續不副署，你就一路違憲亂政、違憲亂政、違憲亂政？

尚毅夫認為，2028年選舉「你要讓違憲亂政兩年嗎？」是打算讓行政院長不副署兩年嗎？「然後你們又說，這樣乾脆廢了立法院，好，廢。」

凌濤則回應，其實現在的情況，變成行政院接下來預算來到立法院，立法院「要不要審」打個問號，因為審完之後都會是一樣的狀況，直喊「所以全球會看到，台灣的民主國家總統跟行政院長是這樣亂搞的。」

尚毅夫馬上接話說，「對，我同意，看到這樣亂搞！」但是在野黨完全不敢監督，現在全球也很少看到這樣啊！凌濤則笑回說，「32比0已經選過了」。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

