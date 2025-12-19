　
政治

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

▲凌濤發文批評。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲凌濤發文批評。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

記者郭運興／台北報導

藍白黨團去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，但憲法法庭今（19日）判決違憲。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，如今憲法法庭今年首例判決「憲法訴訟法修法宣告違憲」敲響警鐘，五位大法官決定判決，台灣民主已走向實質戒嚴、清德宗帝制。

凌濤表示，袁世凱走向洪憲帝制的《民三約法》五大獨裁反民主精神，2025年中華民國賴清德總統通通命中，如今憲法法庭今年首例判決「憲法訴訟法修法宣告違憲」敲響警鐘，台灣民主已走向實質戒嚴，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式。

凌濤指出，其一，1914年的袁記約法改文，把《臨時約法》明定「中華民國之主權，屬於國民全體」調整，代表人民不再是權力來源，權力集中於總統個人，動搖民主政體的根本基礎。清德宗帝制的作為，總統想怎麼就怎樣，顯示民進黨執政，人民不是頭家，賴總統才是國家的頭家。

凌濤指出，其二，《約法》消滅代議民主，立法權實質廢除，也沒有選舉方法，僅設「參政院」，成員由總統任命、僅具諮詢性質、無立法、否決、監督權，與現在賴卓體系架空台灣民主的代議政治如出一轍，行政院不甩立法院代表的台灣民意。

凌濤表示，其三，《約法》大總統集行政、立法、準立法權於一身，總統可發布「命令」、具有法律效力、不需立法機關追認，「清德宗說的算」，他的院版財劃法、他的1.25兆國防特別條例，他要過就要過，行政院吞噬立法權，違反權力分立。

凌濤大酸，其四，《約法》採用總統制，摒除責任內閣制的精神，內閣僅對總統負責、不再要求內閣對國會負、部長由總統任免，政策錯誤無須向民意機構說明，行政權不受民意監督，跟《清德宗帝制》87分像，沒辦法再高。

凌濤表示，其五，《約法》以制度性破壞司法獨立性，超級大總統掌握司法任免，重要司法官由總統任命、缺乏獨立審查與保障機制，跟現下司法事務官檢調體系遭政治扭曲指揮辦案，拿來當作清德宗清算政敵在野的武器，有異曲同工之感。再加上最新五位大法官就決定憲訴法判決，台灣已走向清德宗帝制。

凌濤說，《清德宗帝制約法》現在就是元年。從台南市議會不受監督被監察院調查，到立法院三讀法案行政院不副署、不執行，台灣的民主正逐漸被賴清德所破壞。當萊爾校長不願受到董事會監督怎麼辦？全體師生只好起身反抗，在下一次幹部選舉、再下一次校長選舉，給予痛擊！

▼凌濤。（圖／國民黨提供）

▲▼凌濤。（圖／國民黨提供）

12/17 全台詐欺最新數據

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

司法院憲法法庭19日下午做出114年憲判字1號判決，針對今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。也就是大法官宣告違憲的門檻9人相關規定失效。但對於僅由5名大法官做出的憲法判決，又有3名大法官提出不同意見書，稱這次的憲法判決根本就是「當然無效」。

憲訴法判違憲僅5人同意　許宇甄痛批：「綠色大法官化」的極致展現

憲訴法判違憲僅5人同意　許宇甄痛批：「綠色大法官化」的極致展現

藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

藍白砲轟大法官淪打手　綠營：憲法法庭可以審你們要提的彈劾案了

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

僅5大法官宣判憲訴法違憲　國民黨團轟：鷹犬維護賴清德的獨裁權

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

憲訴法違憲國民黨民進黨大法官凌濤憲法法庭

