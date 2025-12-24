　
政治

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

海基會董事長吳豊山日前宣布請辭，擬由台灣日本關係協會會長蘇嘉全接任，而前駐日代表謝長廷則將接任台灣日本關係協會會長。據報導，此次人事調整關鍵為謝長廷，因為總統賴清德希望謝長廷能繼續在對日工作上發揮。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24日）表示，「鐵打的營帳，流水的兵」，國家穩固建立在組織系統，每個人都可以被取代，但需要有經驗、有專業的人來接續這樣的職務。

海基會董事長吳豊山宣布請辭，預計由台灣日本關係協會會長蘇嘉全接任，前駐日代表謝長廷則將接任台灣日本關係協會會長。據《中國時報》報導，總統賴清德希望謝長廷在對日工作上，能繼續發揮，為了將謝長廷擺進對日相關位置，必須連動調整，因此，謝長廷才是這次人事調整的關鍵。報導也提到，兩岸目前態勢是「不用挑釁，也不用相信他們對我們有多好」，只要相安無事就好。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24日）表示，過去有個說法叫「鐵打的營帳，流水的兵」，說的是一個國家、政府，穩固是建立在整個組織系統，每個人都可以被取代，但需要有經驗、有專業的人來接續這樣的職務。

鍾佳濱說，吳豊山過去這1年多來在兩岸間的關係，留下語重心長的結語，也希望未來繼任者不只在這樣的經驗上傳承外，也能開拓新局。

不過，鍾佳濱也強調，未來兩岸能否開拓新局，關鍵還是在對岸的態度，我方希望能解凍、遞出橄欖枝，但對方應該也要有所善意的回應，不要整天派共機、共艦擾台，這都不利於兩岸間人民的和平交流。

 
12/22 全台詐欺最新數據

吳豊山蘇嘉全謝長廷鍾佳濱賴清德

