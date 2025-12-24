行憲紀念日變「弔唁日」　吳宗憲：憲法死在賴清德與5大法官手裡

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

明天（25日）是行憲紀念日，依法已被列為國定假日，全國放假一天。不過，國民黨立委吳宗憲今（24日）在臉書上表示，明天是行憲紀念日，全國放假，但心情無比沉重，因為中華民國憲法已經死在清德宗與5位綠袍大法官手裡，明天只能過「行憲弔唁日」。

憲法法庭上周五宣告藍白立委聯手修正的憲法訴訟法違憲，但這項憲法判決，當時只有5位大法官判定，遭到外界質疑。吳宗憲提到，2017年，在野黨將「前瞻特別條例」聲請釋憲（第1476次決議）。當時法定聲請門檻「立法委員現有總額1/3」，也就是38位立委，但大法官說因為高金素梅(吉娃斯．阿麗)委員未參與投票，不算行使職權，以「少一人」為由，直接駁回「不受理」，連案件內容都不看。輪到自己，人數門檻就變成「可以喬」了？

吳宗憲指出，就算依《憲訴法》舊法，門檻要求6位出席，現實也只有5位，司法院還大言不慚說「只有少一人」？什麼鬼邏輯？當年擋在野黨釋憲，少一個都不行；現在為了幫賴清德護航，少一個也無所謂？寬以待己，嚴以律他，再度展現「綠能你不能」！

吳宗憲提到，蔡大法官的意見書承認：人數不符大法官總額三分之二，然「僅短少一人」，是「非常時期」選擇先讓法庭運作。等於證實：接受「5 < 6」的荒謬解釋，明知一台程序違法的「失速列車」，硬要「先開再說」，沒有踩煞車，還幫忙剪斷煞車線。戳破真相：問題不在法定門檻太高，而是賴清德失職不補人。面對這班違法「失速列車」，蔡大法官選擇跟著衝鋒；而另外三位大法官，選擇「拉手煞車」。誰在真正守護憲法？誰在縱容憲政危機？相信國人自有答案。

吳宗憲說，大家還記得去年國會改革釋憲案嗎？當時被側翼戲稱違憲三寶的黃國昌、翁曉玲和他，前後兩次出席憲法法庭的言詞辯論，在鏡頭前與大法官、執政黨政府委派律師直球對決，接受全民檢驗。但「114憲判1」完全沒有公開的言詞辯論。5位綠色大法官明知「違法會議」經不起檢驗，連「當面說服人民」的勇氣都沒有，躲在冷氣房搞「密室判決」。缺乏公開透明，徹頭徹尾的黑箱會議。

吳宗憲再說，這場憲政災難的根源就是賴清德。他眼裡，權力比憲法重要。關係到選舉，已指示行政院長提名「中選會委員」；但對於守護憲法的「大法官」，到現在連「審薦小組」都擺爛拖延。賴清德不願和在野黨協商補提名，卻把缺額當政治籌碼，用5人憲法法庭，企圖持續阻擋國會法案。在行憲紀念日此刻，親手用「5人密室判決」把憲法送進靈堂。

吳宗憲說，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美大法官《不同意意見書》的重點是：憲法82條+增修條文第5條，把「大法官15人」的組織規則交給立法院，立法院訂的法律有「絕對拘束力」。5位綠色大法官，帶頭違法，自行將堅守程序的3位大法官同事剔除，宣稱自己過了人數門檻，這不是解釋憲法，而是把憲法改裝成無賴家法。

吳宗憲強調，各位國人，如果我們容忍「少一人」也沒關係的荒謬邏輯，明天清德宗就會告訴你「沒有立法院也沒關係」、「不聽話的國會、就用大法官判決修理」。「行憲紀念日前夕，我們弔唁。悼念被5人幫謀殺的憲法與程序正義」。

