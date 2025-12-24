　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行憲紀念日變「弔唁日」　吳宗憲：憲法死在賴清德與5大法官手裡

▲▼立委吳宗憲出席國民黨團「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

明天（25日）是行憲紀念日，依法已被列為國定假日，全國放假一天。不過，國民黨立委吳宗憲今（24日）在臉書上表示，明天是行憲紀念日，全國放假，但心情無比沉重，因為中華民國憲法已經死在清德宗與5位綠袍大法官手裡，明天只能過「行憲弔唁日」。

憲法法庭上周五宣告藍白立委聯手修正的憲法訴訟法違憲，但這項憲法判決，當時只有5位大法官判定，遭到外界質疑。吳宗憲提到，2017年，在野黨將「前瞻特別條例」聲請釋憲（第1476次決議）。當時法定聲請門檻「立法委員現有總額1/3」，也就是38位立委，但大法官說因為高金素梅(吉娃斯．阿麗)委員未參與投票，不算行使職權，以「少一人」為由，直接駁回「不受理」，連案件內容都不看。輪到自己，人數門檻就變成「可以喬」了？

吳宗憲指出，就算依《憲訴法》舊法，門檻要求6位出席，現實也只有5位，司法院還大言不慚說「只有少一人」？什麼鬼邏輯？當年擋在野黨釋憲，少一個都不行；現在為了幫賴清德護航，少一個也無所謂？寬以待己，嚴以律他，再度展現「綠能你不能」！

吳宗憲提到，蔡大法官的意見書承認：人數不符大法官總額三分之二，然「僅短少一人」，是「非常時期」選擇先讓法庭運作。等於證實：接受「5 < 6」的荒謬解釋，明知一台程序違法的「失速列車」，硬要「先開再說」，沒有踩煞車，還幫忙剪斷煞車線。戳破真相：問題不在法定門檻太高，而是賴清德失職不補人。面對這班違法「失速列車」，蔡大法官選擇跟著衝鋒；而另外三位大法官，選擇「拉手煞車」。誰在真正守護憲法？誰在縱容憲政危機？相信國人自有答案。

吳宗憲說，大家還記得去年國會改革釋憲案嗎？當時被側翼戲稱違憲三寶的黃國昌、翁曉玲和他，前後兩次出席憲法法庭的言詞辯論，在鏡頭前與大法官、執政黨政府委派律師直球對決，接受全民檢驗。但「114憲判1」完全沒有公開的言詞辯論。5位綠色大法官明知「違法會議」經不起檢驗，連「當面說服人民」的勇氣都沒有，躲在冷氣房搞「密室判決」。缺乏公開透明，徹頭徹尾的黑箱會議。

吳宗憲再說，這場憲政災難的根源就是賴清德。他眼裡，權力比憲法重要。關係到選舉，已指示行政院長提名「中選會委員」；但對於守護憲法的「大法官」，到現在連「審薦小組」都擺爛拖延。賴清德不願和在野黨協商補提名，卻把缺額當政治籌碼，用5人憲法法庭，企圖持續阻擋國會法案。在行憲紀念日此刻，親手用「5人密室判決」把憲法送進靈堂。

吳宗憲說，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美大法官《不同意意見書》的重點是：憲法82條+增修條文第5條，把「大法官15人」的組織規則交給立法院，立法院訂的法律有「絕對拘束力」。5位綠色大法官，帶頭違法，自行將堅守程序的3位大法官同事剔除，宣稱自己過了人數門檻，這不是解釋憲法，而是把憲法改裝成無賴家法。

吳宗憲強調，各位國人，如果我們容忍「少一人」也沒關係的荒謬邏輯，明天清德宗就會告訴你「沒有立法院也沒關係」、「不聽話的國會、就用大法官判決修理」。「行憲紀念日前夕，我們弔唁。悼念被5人幫謀殺的憲法與程序正義」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
乾哥乾妹「進法庭一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎
快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今懸賞2台人！對該船操控走
鄭天財涉收賄711萬遭起訴！　求刑10年
快訊／摩鐵雙屍！　20多歲男女死亡
快訊／高雄16歲學霸高中生　深夜躺人行道亡
快訊／台中男頸部中刀　無生命跡象
麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒淚崩
沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！　網驚：快認不出
台中騎士遭輾斃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／ 高雄有感！72.9%肯定演唱會經濟　逾8成支持新國際機場、台積電設廠助轉型

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

行憲紀念日變「弔唁日」　吳宗憲：憲法死在賴清德與5大法官手裡

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

防跨年恐攻！北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

國民黨支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸民進黨

遺憾在野擋國防特別預算　國防部：今年共機艦擾台量是前2年平均2倍

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

ET民調／ 高雄有感！72.9%肯定演唱會經濟　逾8成支持新國際機場、台積電設廠助轉型

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

行憲紀念日變「弔唁日」　吳宗憲：憲法死在賴清德與5大法官手裡

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

防跨年恐攻！北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

國民黨支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸民進黨

遺憾在野擋國防特別預算　國防部：今年共機艦擾台量是前2年平均2倍

ET民調／ 高雄有感！72.9%肯定演唱會經濟　逾8成支持新國際機場、台積電設廠助轉型

快訊／家庭聚餐11次報公帳！台中前地政局長起訴　貪6萬這下慘了

台中女性購屋連5年超車男性　30歲成關鍵分水嶺

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」　5人遭送辦

資豐e點通吸金2千萬！G-Car、PP名錶豪奢收藏曝　主嫌這下慘了

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

政治熱門新聞

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸綠營

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

台東狠師重摔小孩、抓去撞牆　校方包庇給假畫面、縣府隔2周才調查

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

彈劾總統未達門檻　綠：藍白假彈劾不如趕快審總預算

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，雖離彈劾總統所需「全體立法委員三分之二以上」決議有一段距離，藍白仍將該案列入本周議程。對此，民進黨今（24日）回應，傅崐萁、黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完完全全就是在打假球，藍白假彈劾、真亂台，不如趕快審預算，再過一週就要跨年了，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」。

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

大法官不必充當義勇急先鋒

大法官不必充當義勇急先鋒

關鍵字：

行憲紀念日吳宗憲憲法賴清德大法官

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

王ADEN遭網出征「丟失跨年工作」

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面