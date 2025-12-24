藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

立法院國民黨團、民眾黨團19日宣布提案彈劾賴清德總統，大陸國台辦對此表態稱，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

國民黨黨團與民眾黨黨團日前共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德。同時，在台灣網路上發起的「彈劾賴清德」聯署活動，據稱已有數百萬民眾參與連署。不過，此連署的公信力在台灣引發議論。

大陸國台辦發言人彭慶恩今（24）日於例行記者會上表示，賴清德當局不顧島內（指台灣）民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄、挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。

彭慶恩稱，有關情況表明，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，違背民意，人心盡失。

另一方面，美國舉辦的首屆「矽和平峰會」12日舉行，美國與擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭等國，簽署「矽和平宣言」。台灣以「嘉賓」身分參與該峰會，外交部長林佳龍赴美參加。

彭慶恩表示，「我們反對美國為『台獨』分子提供表演舞台」。他稱，賴清德及民進黨當局為了謀「獨」，蓄意煽動意識形態對立對抗，鼓吹所謂「民主對抗威權」虛假敘事，不得人心。