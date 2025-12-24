　
大陸 大陸焦點 特派現場

全球研發投入前2000強「中國佔29％」　華為第六！2024投229.4億歐元

▲華為、電動車。（圖／路透）

▲華為是大陸2024年研發投入最多的大陸企業。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

歐盟委員會22日發佈《歐盟工業研發投資記分牌》，統計2024年全球研發投入最高的2000家企業，《記分牌》顯示，陸企共有581家入榜，佔整體約29%，數量位居全球第二。其中，華為以229.4億歐元（8526.16億元新台幣）的年度研發投入排名全球第六，成為陸企入榜中研發支出最高者。

▲大陸2024年研發投入位居前列的企業。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸2024年研發投入位居前列的企業。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，12月22日，歐盟委員會發佈了新一年的《歐盟工業研發投資記分牌》（《記分牌》），分析了全球研發投資最多的2000家企業（Top2000）在2024年的研發狀況。

這些企業來自全球45個國家及地區，擁有超過50萬家子公司，其總研發投資額達1.446兆歐元（約53.74兆元新台幣），佔全球企業研發投資總額的90%以上。科技公司亞馬遜以653.2億（歐元，下同）的研發投入位居榜首，谷歌（Google）母公司Alphabet和Meta，分別位列第二和第三。

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

報告顯示，入榜的陸企數量較上（2023）年增加2間，達581間。其中，華為2024年研發投入為229.4億，年增10.53%；比亞迪、寶山鋼鐵與小米的研發投入增幅亦相對明顯。從產業分布來看，資訊與通信技術（ICT）仍是陸企最主要的研發領域之一，大陸共有129家ICT硬體公司、62家ICT軟體與服務公司進入前2000名。

《記分牌》指出，除ICT產業外，大陸在汽車、工業製造及建築與材料等領域亦有多家企業入榜。其中，建築與材料產業的33家陸企，合計佔該領域全球研發經費的85.3%。報告並提到，阿里巴巴、騰訊等企業在生成式AI及平台服務領域持續投入研發資源。

▲大陸企業投入研發之經費來源。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸企業投入研發之經費來源。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸官方統計資料顯示，企業已成為研發投入的主要來源。根據《中國統計年鑑2025》，2024年全國研發經費達3.63兆元人民幣，其中，79.5%來自企業部門。當年研發經費投入強度高於全國平均的省份共有7個，包括北京、上海、廣東、江蘇與浙江等地，合計研發經費佔全國一半以上。

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

媒體報導，有官員指出，若被列為「懲獨」對象，不建議前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，否則可能被引渡回中國。對此，外交部發言人蕭光偉今（23日）表示，中國對台灣沒有任何管轄權，外交部一向重視國人的海外人身安全，並且持續就各國的政治、治安以及法治的環境進行風險評估，適時地發布旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

交手中國主場優勢沒了　中華籃協說明

交手中國主場優勢沒了　中華籃協說明

國安威脅！　美FCC：禁止進口中國大疆等外國無人機

國安威脅！　美FCC：禁止進口中國大疆等外國無人機

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

