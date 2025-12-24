全球研發投入前2000強「中國佔29％」　華為第六！2024投229.4億歐元

▲華為是大陸2024年研發投入最多的大陸企業。（圖／路透）

歐盟委員會22日發佈《歐盟工業研發投資記分牌》，統計2024年全球研發投入最高的2000家企業，《記分牌》顯示，陸企共有581家入榜，佔整體約29%，數量位居全球第二。其中，華為以229.4億歐元（8526.16億元新台幣）的年度研發投入排名全球第六，成為陸企入榜中研發支出最高者。

《澎湃新聞》報導，12月22日，歐盟委員會發佈了新一年的《歐盟工業研發投資記分牌》（《記分牌》），分析了全球研發投資最多的2000家企業（Top2000）在2024年的研發狀況。

這些企業來自全球45個國家及地區，擁有超過50萬家子公司，其總研發投資額達1.446兆歐元（約53.74兆元新台幣），佔全球企業研發投資總額的90%以上。科技公司亞馬遜以653.2億（歐元，下同）的研發投入位居榜首，谷歌（Google）母公司Alphabet和Meta，分別位列第二和第三。

報告顯示，入榜的陸企數量較上（2023）年增加2間，達581間。其中，華為2024年研發投入為229.4億，年增10.53%；比亞迪、寶山鋼鐵與小米的研發投入增幅亦相對明顯。從產業分布來看，資訊與通信技術（ICT）仍是陸企最主要的研發領域之一，大陸共有129家ICT硬體公司、62家ICT軟體與服務公司進入前2000名。

《記分牌》指出，除ICT產業外，大陸在汽車、工業製造及建築與材料等領域亦有多家企業入榜。其中，建築與材料產業的33家陸企，合計佔該領域全球研發經費的85.3%。報告並提到，阿里巴巴、騰訊等企業在生成式AI及平台服務領域持續投入研發資源。

大陸官方統計資料顯示，企業已成為研發投入的主要來源。根據《中國統計年鑑2025》，2024年全國研發經費達3.63兆元人民幣，其中，79.5%來自企業部門。當年研發經費投入強度高於全國平均的省份共有7個，包括北京、上海、廣東、江蘇與浙江等地，合計研發經費佔全國一半以上。