日本擬開徵入境審查費！外國客多付3000日圓　最快2028年上路

記者張方瑀／綜合報導

日本政府計畫導入全新的電子渡航認證制度，未來將針對訪日前的外國旅客線上審查入境資格，並同步研議徵收約2000至3000日圓（約台幣420元至630元）的手續費。相關人士23日透露，該制度預計於2028年度內開始運作，屆時可望帶來穩定的手續費收入。

訪日人數攀新高 政府評估收費可行性

根據《共同社》報導，隨著日本觀光全面復甦，今年訪日外國旅客人數可望首度突破全年4000萬人次，政府研判，若搭配新制度收取一定金額的手續費，將形成可觀的財源。目前相關單位正以2000至3000日圓為收費區間進行評估，實際金額仍待後續拍板。

JESTA上路在即 入境前先線上審查

這項新制度名為「電子渡航認證制度」（JESTA），規劃在旅客出發前，透過線上方式填報停留目的等必要資訊，由日方事先審查是否符合入境條件。

制度主要適用於短期停留且免簽證（Visa）的國家與地區，目的是防範恐怖活動與非法就業等風險。

參考美加制度 研議修法推動

相關人士指出，美國、加拿大等國早已實施類似的電子渡航認證制度，收費標準約落在1000至6000日圓（約台幣210元至1260元）之間，日本政府也將此作為重要參考依據。

為配合制度上路，政府正研議在明年的例行國會中，提出納入JESTA制度的《入管難民法》修正案，正式建立法律基礎。

手續費用途待定 災害應變列為選項

至於未來手續費的具體用途，政府內部目前浮現的方向之一，是用於重大災害發生時，對訪日外國旅客的緊急應對與支援費用。相關細節仍待進一步討論與規劃。

隨著制度設計逐步成形，日本政府未來將持續就收費金額、用途及執行方式進行協調，相關措施是否如期於2028年實施，仍有待後續政策拍板。