痛批中國漁船侵門踏戶非法捕魚　南韓總統李在明憤怒發聲

南韓總統李在明今（23）日在釜山海洋水產部臨時廳舍聽取海洋警察業務報告時，針對中國漁船闖入南韓專屬經濟海域（EEZ）非法捕魚一事，表達高度關切，強調應以「強硬手段」嚴懲中國違法船隻，並提升罰款力度，藉此阻止未來再犯，展現南韓維護海域主權的決心。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明在會議上指出，過去南韓針對中國非法漁船的處置大多以驅離、阻止為主，但目前仍出現中國漁船以鐵欄阻擋、威脅執法人員的情況，顯示現行手段不夠嚇阻。他表示，「應該要更強力地制裁，這樣才能避免重複違法。如果只是選擇性執法，他們會認為『運氣差才可能被抓』而繼續為非作歹。」

他進一步強調，針對非法進入南韓海域捕魚的中國漁船，必須讓對方明白被抓後會承擔高額罰款，甚至10艘漁船合力也難以負擔。他舉例指出，印尼海域曾有漁船被擊沉後，非法捕魚行為即大幅減少，雖然南韓可能無法採取相同方式，但仍要以明確行動展現強硬立場。

李在明說，「雖然執行困難，但初期強力應對，將會減少未來麻煩。」

南韓海洋警察廳長代理長張仁植回應，海警將持續強力執法，並與相關單位合作提高保證金標準，確保違法者付出實質代價。海洋水產部次長金晟範則表示，將立即推動相關法規修訂，強化法律依據，以因應非法捕魚行為。