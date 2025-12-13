王金平時代不厭其煩協商、避免表決　賴清德懷念：政治氛圍有大幫助

▲總統賴清德出席「114年宏道獎頒獎典禮」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院朝野僵局持續，總統賴清德今（13日）出席宏道獎頒獎典禮時說，特別懷念過去的立法院「公道伯」、前院長王金平，王院長常常會去協調朝野不同的意見，他不厭其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，「如果立法院王金平院長過去建立下來的規範和精神能夠確實執行的話，我相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助」。

賴清德今出席宏道獎頒獎典禮，致詞時說，今天頒獎典禮非常溫馨，有別於以往，感謝林董事長推動有意義的基金會，進行有意義的頒獎。今天很榮幸獲邀頒獎給林輝雄教練終身成就獎。林輝雄教練多年來有四個原則，第一是守時，不能遲到早退，以身作則；第二守信用，跟朋友、家長、學生的約束一定能夠達到；第三是守紀律，不僅僅要求好的成績，也要求學生生活訓練都要有紀律；第四是守訓，訓練的內容絕對不能偷工減料。林輝雄教練這麼多年來秉持這樣的精神，我相信體育界對他非常欽佩，學生對他非常愛戴。

賴清德說，林輝雄教練是農家子弟，投入運動之後，讓他身體更好，找到人生方向，也更有信心。雖然出身辛苦家庭，他能夠感同身受學生運動員的困難，願意幫孩子出學費、給予獎學金，如果孩子生活上遇到困難，他也願意在生活上給予幫助。換句話說，剛剛幾位教練分享，有四個孩子的李教練、獲獎的徐教練，不約而同談到他們的教練時，眼眶都紅、流下感恩的眼淚。相信今天林輝雄教練也是這種心情在帶他的孩子、他的學生。

「重身教、重孩子的品格教育，這非常令人欽佩。」賴清德表示，今天有機會頒獎，對在基層上辛苦耕耘的教練，有一個更深層的意義。

賴清德指出，運動部成立精神也是學習宏道運動發展基金會，希望運動部未來朝三個領域發展：全民運動、競技運動、運動產業的發展。

賴清德說，全民運動讓國人更健康，國家更強，讓每一個喜愛運動的人都可以享受到運動的樂趣。競技運動要幫助運動選手，有志於在國際場上追逐夢想的運動員，可以為國爭光。以及運動產業的發展。

賴清德表示，不管是全民運動、競技運動、運動產業的發展，除了需要許許多多各個項目的運動選手以外，背後是非常需要一群龐大的教練，還有行政、物理治療師、運動防護員等等，這是一個體系。當運動部成立，往這三個方向發展，政府自然會跟運動選手、教練、運動防護員站在一起，會跟所有推動國家運動發展的人站在一起。

另外，賴清德也特別問運動部長李洋，「有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算還沒有通過，你現在預算是0」。賴說，講到這個就特別懷念，過去立法院王金平院長是公道伯，王院長常常會去協調朝野不同的意見，他不耐其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，這事情真的已經沒有辦法，一定要用民主的程序才能解決。

賴清德說，過去立法院也很少逕付二讀，一定要經過立法院議事程序，即便要逕付二讀也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義，院會一讀、委員會審查、然後再到院會二讀、三讀。院會二讀三讀的時候要經過朝野協商。

賴清德表示，如果立法院王金平院長過去建立下來的規範和精神能夠確實執行的話，我相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。對於運動部的幫助更是不言可喻。

賴清德特別表示，要投身運動這個領域並不容易，要投身作為教練也不容易， 一個奧運金牌選手要擔任運動部長也非常不容易，特別是放棄已經在口袋裡數千萬代言費用，更是不容易。運動部成立之後，我們所有人，大家團結合作，我們運動發展一定可以更上一層樓。

▲總統賴清德出席「114年宏道獎頒獎典禮」，與前立法院長王金平同台。（圖／總統府提供）