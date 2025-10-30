　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包　用愛為孩子裝滿希望

▲桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包

▲桃園市議長邱奕勝捐贈助學背包。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝30日捐贈273個助學背包，給中壢地區大崙、山東、芭里、中壢、新明、忠福、自立及華勛等8所國小弱勢家庭的孩童，勉勵孩子們認真學習，勇敢追夢。邱奕勝表示，教育是改變命運最有力量的途徑，背包雖小，但裝滿著愛與希望。

位於中壢區郊區的華勛國小，學生組成多元，全校1千3百多名學童中，就有480名學童來自中低收入戶、清寒家庭、隔代教養、原住民或新住民等家庭，弱勢家庭比例高，需要關懷學生顯著居多。

▲桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包

▲桃園市議長邱奕勝捐贈助學背包。（圖／記者楊淑媛攝）

校長游淑珍表示，學校每逢戶外教學，總會看見孩子背著各式各樣的包包，有些是印著卡通人物的名牌包，但也有孩子只提著塑膠袋裝著便當與水瓶，令人不捨。游校長感性地說：「真正的助人，是能看見對方的需求。感謝議長的關懷，讓需要被看見的孩子，能背著實用又漂亮的背包，帶著自信與快樂迎向學習旅程。」

▲桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包

同日捐贈儀式也於大崙國小舉行。該校歷史悠久、校園綠意盎然，致力於品格與閱讀教育，營造幸福學園氛圍。校長宋偉榤感謝議長長期關懷基層教育，以實際行動傳遞溫暖與希望，他表示：這份愛心不僅減輕家庭負擔，更鼓勵學生努力向學、心存感恩，將來成為回饋社會的人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒
王子人設崩塌！製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝
快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格
高雄老牌醫院慘了！被查獲180項嚴重疏失
明天起北東有雨又降溫　周末還有熱帶系統發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包　用愛為孩子裝滿希望

假日也能就診看醫生！桃園4處UCC輕急症中心11/2上線

「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

台南丹娜絲風災慰助金核撥12.4億　媒合修繕預計11月底完成

美國中西部跨州議會領袖團訪台南　黃偉哲以當季水果宴客深化友誼

日籍醫學生走進台南消防東門分隊　見證台灣救援專業實力

防非洲豬瘟再爆　張麗善疾呼：別讓8%廚餘養豬成為全台破口

雲林監理站東勢分站超便民！試辦大型車業務一站搞定

海委會推海洋教育向下扎根　4年投資近4億！打造永續藍色國度

百年大醮熱潮延燒　六堆忠義亭祈福紀念品掀搶購熱潮

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包　用愛為孩子裝滿希望

假日也能就診看醫生！桃園4處UCC輕急症中心11/2上線

「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

台南丹娜絲風災慰助金核撥12.4億　媒合修繕預計11月底完成

美國中西部跨州議會領袖團訪台南　黃偉哲以當季水果宴客深化友誼

日籍醫學生走進台南消防東門分隊　見證台灣救援專業實力

防非洲豬瘟再爆　張麗善疾呼：別讓8%廚餘養豬成為全台破口

雲林監理站東勢分站超便民！試辦大型車業務一站搞定

海委會推海洋教育向下扎根　4年投資近4億！打造永續藍色國度

百年大醮熱潮延燒　六堆忠義亭祈福紀念品掀搶購熱潮

陳漢典超會撩！Lulu曾想幫他追女生　他深情告白：我還是覺得妳最漂亮

黑豹旗／大學長回來了！沙子宸現身黑豹旗　彰藝猛攻20分3局KO對手

孫立人次子申請遷葬安徽　陸委會：政府沒有特定立場

國道離奇案！女怒「知名布丁」被偷吃　暴衝突當場筊杯…結局神轉

關鍵技術突破！神舟21號實現「3.5小時快速交會對接」　

河北彩伽遭爆當小三！新作「巧合」穿排球服　激戰畫面曝

陸配溺殺2幼女凌亂道歉又感恩「檢求處無期、律請判8年」11／3揭曉

Threads爆紅護唇蜜台灣買得到　秋冬最美黏膜光感唇推薦色號一次看

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

Travis Scott演唱會派對名單超大咖！GD、CL、好萊塢精靈女神全現身

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

地方熱門新聞

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

桃園敬老愛心卡福利再升級　新增這二措施

瑪利亞基金會推安老家園

台南官田工廠凌晨起火自動警報器及時通報助控制火勢

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

金枝演社劇團11／16南投公演《可愛冤仇人》

日籍醫學生走進台南消防東門分隊見證台灣救援專業實力

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

崑山科大展現AI與工程創意實力「萬潤競賽」獲獎最多學校

高市消防局大型工廠聯合演練　提升救災效能

南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會11／6雲品登場

更多熱門

相關新聞

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

國民黨黨主席選舉將在10月18日舉行黨員投票改選，參選人鄭麗文連日來，頻頻拜訪桃園黨內核心人士，前市黨部主委楊敏盛、桃園市中央軍事院校校友會理事長李東成、網紅市議員詹江村等人紛紛公開表態支持。據悉，在桃園方政壇具重要影響力的桃園市議會議長邱奕勝，亦將在關鍵時刻公開挺鄭，使鄭後勢看漲。

住家當工作室！房屋稅享自住稅率　稅務局曝關鍵認定方式

住家當工作室！房屋稅享自住稅率　稅務局曝關鍵認定方式

有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍

有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍

中壢惡火奪5命！專家揭致命關鍵：不是鐵窗

中壢惡火奪5命！專家揭致命關鍵：不是鐵窗

近捷運！「富台安居」社宅動土

近捷運！「富台安居」社宅動土

關鍵字：

桃園市議長邱奕勝捐贈助學背包

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面