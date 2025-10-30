桃園市議長邱奕勝捐贈273個助學背包　用愛為孩子裝滿希望

▲桃園市議長邱奕勝捐贈助學背包。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝30日捐贈273個助學背包，給中壢地區大崙、山東、芭里、中壢、新明、忠福、自立及華勛等8所國小弱勢家庭的孩童，勉勵孩子們認真學習，勇敢追夢。邱奕勝表示，教育是改變命運最有力量的途徑，背包雖小，但裝滿著愛與希望。

位於中壢區郊區的華勛國小，學生組成多元，全校1千3百多名學童中，就有480名學童來自中低收入戶、清寒家庭、隔代教養、原住民或新住民等家庭，弱勢家庭比例高，需要關懷學生顯著居多。

▲桃園市議長邱奕勝捐贈助學背包。（圖／記者楊淑媛攝）

校長游淑珍表示，學校每逢戶外教學，總會看見孩子背著各式各樣的包包，有些是印著卡通人物的名牌包，但也有孩子只提著塑膠袋裝著便當與水瓶，令人不捨。游校長感性地說：「真正的助人，是能看見對方的需求。感謝議長的關懷，讓需要被看見的孩子，能背著實用又漂亮的背包，帶著自信與快樂迎向學習旅程。」

同日捐贈儀式也於大崙國小舉行。該校歷史悠久、校園綠意盎然，致力於品格與閱讀教育，營造幸福學園氛圍。校長宋偉榤感謝議長長期關懷基層教育，以實際行動傳遞溫暖與希望，他表示：這份愛心不僅減輕家庭負擔，更鼓勵學生努力向學、心存感恩，將來成為回饋社會的人。